Calendario scolastico 2020/21, Basilicata ha deciso: inizio lezioni il 14 settembre, termine 8 giugno

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 17 giugno 2020, in attuazione del Decreto Legislativo 112/98, comma 1, lettera D, Articolo 138, è stato approvato il calendario scolastico per l’anno 2020/2021.

I giorni di lezione nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° e 2° grado sono 208 e 227 per la Scuola dell’Infanzia che si riducono rispettivamente a 207 e a 226 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno nel quale siano previste lezioni.







Le lezioni sono sospese: il 2 novembre; dal 24/12/2020 al 05/01/2021; dal 1 al 6 aprile 2021. Tutte le domeniche; l’8 dicembre; 25 e 26 dicembre; 1 e 6 gennaio; il lunedì dopo pasqua; il 25 aprile: 1° maggio; 2° giugno; Festa del Santo Patrono.