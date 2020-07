Caccia: in Basilicata stagione venatoria dal 20 settembre

La giunta regionale della Basilicata ha approvato il calendario della prossima stagione venatoria, che comincerà il 20 settembre e si chiuderà il 31 gennaio 2021, “termine prorogato al 10 febbraio per la sola specie colombaccio”. Il calendario venatorio è stato approvato su proposta dell’assessore alle politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, che ha definito la situazione dei cinghiali “non più gestibile con l’ordinarietà in quanto ha raggiunto una dimensione grave e non più tollerabile”. (ANSA).