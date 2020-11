Brasiliano di origini tramutolesi lancia un libro digitale sulla storia della sua famiglia

Quante volte nel corso della nostra vita abbiamo pensato alle nostre origini: chi erano i nostri antenati? dove vivevano? cosa facevano?

Gustavo Marrano, un residente di Rio das Pedras, una piccola città di 30.000 abitanti dell’interno della regione di São Paulo, BRASILE, fin dall’infanzia è sempre stato molto curioso sulla storia della sua famiglia. Ascoltava sempre le conversazioni degli adulti dicendo che suo nonno era venuto dall’Italia e precisamente da Tramutola, che i fratelli da parte di suo padre erano rimasti in Italia, e anche che aveva costruito l’edificio del vecchio Cine Ipiranga, tra le altre importanti opere della città con tecniche diverse.

A pensarci bene, Gustavo cominciò a raccogliere informazioni. Dice anche che un giorno ha ricevuto un invito su Facebook da qualcuno che non conosceva: era la figlia di una sorellastra di suo nonno Michele Antonio Cono Marrano. Cono arrivò in Brasile nel 1912 rimanendo nella capitale fino al 1924, quando arrivò a Rio das Pedras e soggiornò nella casa del cugino Serafina Luca Marino (anche di origine tramutolese). Nel 1930 sposò Lucia Taranto – che prende il nome di Bairro popolarmente conosciuto come “Nosso Teto”.

Dopo aver raccolto storie e ricevuto diverse foto da parenti in Italia, Gustavo riuscì ancora ad avere accesso a vari documenti di antenati, che gli permisero di compiere un vero e proprio viaggio nel corso del XX, XIX e XVIII secolo. “Ogni documento trovato era un’emozione incontrollabile. Inoltre, ho avuto la fortuna di avere l’aiuto di molte persone, che hanno riportato storie e inviato foto”.

Oggi in Brasile ci sono circa 25 milioni di discendenti di italiani, ma spesso non pensiamo alla difficoltà e alla sofferenza delle famiglie di emigrare: hanno lasciato quel poco che avevano, hanno passato circa un mese ammucchiati su una nave soggetta a malattie, E quando arrivavano spesso non potevano mandare notizie, non avendo più contatti con genitori e familiari. A Rio das Pedras, centinaia di famiglie emigrate hanno contribuito notevolmente allo sviluppo locale.

Il libro digitale, che verrà inviato gratuitamente ai familiari provenienti dal Brasile e dall’Italia, raccoglie oltre 400 pagine di storie, foto, una moltitudine di documenti e un albero genealogico di famiglia.

Il libro, dedicato al padre, è stato pubblicato il 4 ottobre 2020, in occasione del 75º compleanno di Francisco Eduardo Marrano.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.