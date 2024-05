Bonus natalità a Marsico Nuovo

Novecento cinquanta euro per ogni nuovo nato nell’anno 2024. E’ il bonus natalità erogato dal comune di Marsico Nuovo.

L’avviso è stato pubblicato qualche giorno fa sul sito istituzionale. Potranno beneficiare del bonus i nuclei familiari e i nuclei mono-genitoriali (genitori soli) nei quali si sia verificata una nascita o una adozione nel corso dell’anno 2024. Il bonus consiste nell’erogazione una tantum della somma 950 euro e l’importo sarà erogato in un’unica soluzione. Per essere ammessi al beneficio devono sussistere: la residenza, da parte di almeno un genitore nel Comune di Marsico Nuovo, da almeno un anno prima della nascita o l’adozione del minore; l’iscrizione del neonato o dell’adottato nel registro della popolazione residente del Comune di Marsico Nuovo.

Per essere ammessi al beneficio devono sussistere entrambi i requisiti all’atto di erogazione del bonus. Ai fini dell’ottenimento del contributo, la domanda dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre il 31 gennaio 2025 con riferimento alle nascite o adozioni avvenute dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L’erogazione del bonus natalità in favore degli aventi diritto avverrà presumibilmente secondo le seguenti due finestre temporali: entro il mese di settembre 2024, per le richieste che perverranno entro il 31 agosto 2024 e entro il mese di febbraio 2025, per le richieste che perverranno dal 01 settembre 2024 al 31 gennaio 2025. “L’Ufficio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti, assegnerà – si legge sul sito istituzionale – il contributo, con determina dirigenziale ai sensi del vigente Regolamento. La domanda di concessione del contributo non è ripetibile La domanda di accesso al bonus può essere presentata dai genitori a firma congiunta indicando il genitore a favore del quale deve essere versato l’importo. Nei casi diversi il contributo verrà erogato a favore del genitore cui il neonato o adottato risulta assegnato o affidato in base a provvedimento della competente autorità.

Il modulo di domanda, allegato alla presente, è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente, visibile direttamente sulla homepage del medesimo. La domanda- si legge ancora sul sito – potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente o recapitata a mezzo Pec al comune.marsiconuovo@cert.ruparbasilicata.it”.

Angela Pepe