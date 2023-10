Bonaccini, ‘in Basilicata centrosinistra diviso perderebbe’

Se il centrosinistra si dividerà non sarà nemmeno in grado di combattere per provare a vincere le elezioni”: lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, parlando con i giornalisti stamani, a Matera, riferendosi alle elezioni regionali in Basilicata, nel 2024.

“Mi auguro – ha aggiunto, riferendosi anche ad un’alleanza con il M5s – che ci si metta tutti insieme in ragione però di un programma, non di calcoli numerici perché se ti metti insieme senza condividere il programma gli elettori lo capiscono e ti puniscono.

Invito a mettere da parte i personalismi, anche rispetto ai possibili candidati, perché bisogna cercare il profilo più giusto per unire e per battere l’avversario. Se si vincesse qui – ha concluso Bonaccini – sarebbe la dimostrazione che non è vero che questa destra è invincibile. E questo potrebbe essere un grande messaggio anche per il Paese”.

Mi auguro che vi siano le condizioni per uno schieramento largo, forte.

FONTE: ANSA.IT