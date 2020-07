Bolognetti: la campagna “Hong Kong: #sonoancheaffarinostri” prosegue

Dichiarazione di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, membro del Consiglio generale dell’Associazione Coscioni e membro del Consiglio generale del Partito Radicale.

“Da Melfi, da Rotondella, dalla Basilicata una volta di più giunge una difesa senza se e senza ma di elementari diritti umani, che vengono quotidianamente violati dal regime di Pechino. In queste ore i democratici di Hong Kong rivolgono il loro grazie alla Basilicata. E noi, a nostra volta, diciamo grazie a chi ancora è disposto a spendersi per difendere a proprio rischio e pericolo diritti che erroneamente riteniamo definitivamente acquisiti. Sì, oggi la Basilicata è capitale Europea dei diritti umani grazie alla bella pagina scritta dai consigli comunali di Melfi e Rotondella. La campagna #sonoancheaffarinostri ora più che mai prosegue arricchita dalle decine di adesioni di artisti, politici e comuni cittadini che giungono da tutta Italia. Occorre far sentire la nostra voce ai satrapi del regime di Pechino. Occorre dire no alla barbara repressione in corso coperta dalla foglia di fico dell’ordine pubblico. L’ordine, che a piene mani sta distribuendo l’orwelliano e antidemocratico regime di Pechino, lo sappiano i Petrocelli d’Italia e d’Europa, si traduce in arresti, violenze, negazione di elementari diritti umani, gulag. Noi non vogliamo assecondare tutto questo con silenzi complici.

L’elenco aggiornato di coloro che hanno aderito alla campagna.