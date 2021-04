Bolognetti: Generale Bardi, sono in corso rastrellamenti di cui dovremmo essere messi al corrente?

Tocca chiedere al generale Vito Bardi se sia al corrente della richiesta avanzata dalla Asp di Potenza ai dirigenti delle scuole lucane. Chiedo al Signor Generale se per caso questa campagna di vaccinazione non stia assumendo le caratteristiche di un rastrellamento. Generale Bardi, dobbiamo mettere i sacchetti alle finestre e indossare l’elmetto?

In base a quale legge della Repubblica la Asp ha chiesto le liste degli insegnanti in servizio negli Istituti scolastici lucani? E al di là e oltre disposizioni legislative, che al sottoscritto non risultano, non crede, Signor Generale, che i cittadini dovrebbero essere informati anche del fatto che la vaccinazione non è obbligatoria? Signor Generale, ricordo a lei e a tutti che il Consiglio d’Europa, in uno dei pochi atti sensati che da 14 mesi accompagnano una tragedia fattasi farsa, ha a chiare lettere affermato che nessuno può essere discriminato per aver deciso di non vaccinarsi.

Il consiglio d’Europa ha anche aggiunto che “I certificati di vaccinazione devono essere utilizzati solo per monitorare l’efficacia, i potenziali effetti collaterali e negativi dei vaccini […] utilizzarli come passaporti sarebbe contrario alla scienza in assenza di dati sulla loro efficacia nel ridurre la contagiosità, la durata dell’immunità acquisita”.