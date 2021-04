Bollettino Task Force Coronavirus: attuali 5.558 casi con 183 ricoverati. Ieri altri 146 positivi

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 18 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 17 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 305.045

Tamponi totali negativi n. 280.269

Persone testate n. 179.332

Tamponi molecolari di giornata n. 1.357

Test antigenici totali 13.380

Tamponi negativi n. 1.210

RICOVERATI N. 183

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 36

Medicina d’Urgenza n. 17

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 07

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 09

Terapia Intensiva n. 06

POSITIVI TOTALI N. 147

Residenti: n. 146

3 Abriola

5 Atella

5 Avigliano

2 Barile

7 Bernalda

3 Castelluccio Inferiore (n. 1 domiciliato a Castelluccio Superiore)

4 Castelluccio Superiore (n. 1 domiciliato a Castelluccio Inferiore)

5 Craco

1 Filiano

2 Grassano

8 Lavello

1 Marsicovetere

1 Maschito

21 Matera

9 Melfi

6 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Oppido Lucano

5 Pietragalla

4 Pignola

4 Pisticci

4 Policoro

19 Potenza

1 Rapolla

1 Rapone

3 Rionero in Vulture

2 Rotonda

3 San Fele

4 Senise

4 Tito (n. 1 domiciliato a Potenza)

3 Tricarico

2 Tursi

1 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

1 Campania

GUARITI TOTALI N. 82

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 80

4 Atella

2 Brienza

1 Castronuovo di S. Andrea

1 Forenza

8 Lauria

1 Lavello (domiciliato a Melfi)

17 Matera

21 Melfi (n. 2 domiciliati a Rapolla)

3 Pescopagano

2 Picerno

1 Potenza

4 Rionero in Vulture

2 Rivello

6 San Fele

3 Senise (n. 1 domiciliato a Matera)

2 Teana

1 Tursi

1 Vietri di Potenza

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

1 Puglia (domiciliato a Melfi)

Guariti non residenti in Regione Basilicata: n. 1

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.558

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.375

DECEDUTI RESIDENTI N. 479

GUARITI RESIDENTI N. 15.623