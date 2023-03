Bilancio, FdI Basilicata incontra Bardi: ecco le richieste dei Meloniani

Si è tenuto questa mattina l’incontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia Basilicata e il Presidente della Giunta Vito Bardi, durante il quale è stato rappresentato il documento dei meloniani lucani di supporto alla stipula del bilancio regionale in approvazione nelle prossime settimane.

“Riteniamo l’approvazione del bilancio un atto fondamentale per la vita della società e per il regolare svolgimento dell’attività sociale ed economica della Regione, e siamo pienamente coscienti della responsabilità che in questo momento pesa sulle nostre spalle in qualità di partito di maggioranza regionale e nazionale – affermano in una nota congiunta il segretario Regionale Piergiorgio Quarto, i consiglieri regionali Tommaso Coviello, Carmine Cicala e Rocco Leone, gli assessori Alessandro Galella e Cosimo Latronico, i parlamentari Gianni Rosa, Aldo Mattia e Salvatore Caiata , la responsabile regionale organizzativa Smaldini M. Ivana e i due segretari provinciali Augusto Toto e Giuseppe Giuzio – responsabilità a cui non abbiamo intenzione di sottrarci, coscienti che i lucani tanto si aspettano da noi, e che abbiamo l’obbligo e il dovere di portare avanti lo straordinario lavoro che il nostro Presidente, Giorgia Meloni, sta portando avanti a livello nazionale.

Lei ci insegna che è il coraggio di fare le cose giuste che porta un governo ad essere considerato un “buon governo”, e noi faremo il possibile perché ciò accada anche nella nostra regione, certi che anche il Presidente Vito Bardi abbia il nostro stesso obiettivo, quello del bene dei lucani.

Il documento è il risultato di istanze e di stimoli ricevuti nell’ambito del nostro quotidiano lavoro e gli incontri costanti al servizio dei nostri conterranei.

Frutto di una condivisione con l’intera segreteria regionale e con tutti i rappresentanti regionali e nazionali di Fratelli d’Italia Basilicata, disegna la nostra visione di quest’ultimo anno di mandato che i lucani hanno deciso di assegnarci”.

“I temi su cui ci siamo soffermati sono diversi, ma in coerenza con i nostri valori e gli ideali che rappresentiamo abbiamo messo al primo punto la famiglia e la genitorialità, con un provvedimento che riteniamo di fortissimo impatto per le famiglie già esistenti e quelle a venire. Si tratta del “Bonus Servizi Educativi 0-6 anni” attraverso il quale prevediamo la GRATUITA’ COMPLETA di tutte le spese che le famiglie oggi sono tenute a sostenere per i bambini di questa fascia d’età. Gratuità quindi degli asili nido, per quella parte non ricoperta dal bonus INPS, ma anche di sezioni primavera e, per la prima volta del servizio mensa per i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia.

Un provvedimento per le famiglie, ma ancor più concretamente per le mamme e i bambini lucani che si vedranno, come prima regione in Italia, riconosciuti l’accesso a questi servizi quale un diritto e non una scelta e che potrebbe essere operativo già dal prossimo settembre.”

“Non è questo l’unico tema che abbiamo ritenuto di evidenziare e portare avanti, ci siamo preoccupati della sanità, attenzionando il Presidente su questioni quali lo stanziamento di risorse per chiusura erogazione prestazioni ultimo trimestre 2022 della sanità privata , lo stanziamento di risorse per erogazioni che non trovano copertura nel fondo sanità nazionale, la formulazione di articolati di legge per smaltire liste di attesa, per rilancio Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, l’approvazione dell’atto aziendale dell’ospedale San Carlo il completamento nuovo padiglione ospedaliero presso Presidio S. Pio da Pietralcina di Villa d’Agri ricadente nel comune di Marsicovetere che da anni attende il completamento nelle parti interne per poter fornire assistenza ai pazienti della zona e che potrebbe finalmente essere portato a compimento, nonché la copertura finanziaria del provvedimento che da anni il nostro partito sta portando avanti per la salute di tutte le donne e i bambini lucani , ossia l’ ostetrica di comunità e di famiglia.

Abbiamo pensato ai nostri bambini e giovani anche nelle richieste inerenti la scuola, la formazione e lo sport attraverso l’inserimento in bilancio di somme per il trasporto scolastico dei disabili, per libri di testo per diritto allo studio ma anche risorse per annualità 2023-2024-2025 per fondi IFTS (alta formazione), nonché su ITS.

Per quanto riguarda lo sport il partito dei meloniani richiede somme più importanti per sostenere le società sportive nel loro importante ruolo sociale ed educativo che svolgono quotidianamente, nonché la possibilità di prevedere importanti stanziamenti sui Fondi Europei per le infrastrutture sportive lucane che necessitano di quell’attenzione che per anni gli è stata negata.

Sulla cultura si è posta l’attenzione sulla biblioteca provinciale di Matera, sulla valorizzazione del Centro Studi di Dialettologia ma anche sulla candidatura de “I cammini di fede al Sacro Monte Di Viggiano” a patrimonio UNESCO.

Ovviamente non è mancato per quanto concerne le infrastrutture e trasporti l’attenzione per l’aviosuperficie di Pisticci, sui quali i parlamentari lucani si sono già spesi anche a livello nazionale ritenendola necessaria per il rilancio dell’economia e del turismo lucano.

Sull’ambiente, altro argomento molto caro al partito, che dall’inizio di questo governo regionale ha espresso l’assessore al ramo, prima con Gianni Rosa e ora con Cosimo Latronico, l’attenzione è posta sulle compensazioni ambientali ed il loro utilizzo a favore dei lucani, ma anche della necessità di prevedere già oggi la stabilizzazione dei dipendenti ARPAB per i quali a Settembre 2023 è prevista la scadenza di contratto, per prevenire una situazione spiacevole di fronte cui si potrebbe trovare il governo a quella data e dover affrontare l’ennesima emergenza occupazionale, che con il giusto lavoro può trovare soluzione prima .”

“Siamo certi che il documento nella sua interezza troverà l’approvazione del Presidente della Giunta, e che insieme, in maniera congiunta e condivisa con lui e con le altre forze di maggioranza riusciremo a consolidare quello che si sta dimostrando nei fatti essere il miglior Governo che la Regione Basilicata abbia sinora avuto.

Un governo fattivo e che ha avuto come unico filo conduttore nelle sue scelte sempre e solo il bene dei lucani.

Ora il nostro impegno sarà, insieme alle altre forze di maggioranza di portare il bilancio alla sua più veloce approvazione per poter rendere disponibili nell’immediato queste somme per i lucani!

A breve produrremo il nostro documento di fine mandato, dimostrando ancora una volta, quanto Fratelli d’Italia sia nel panorama lucano e nazionale il partito del fare e dell’agire, che non insegue le scelte che piacciono, ma quelle che ritiene giuste. Per la Basilicata e per l’Italia.”

Il segretario Regionale Fratelli d’Italia Basilicata Piergiorgio Quarto

I consiglieri regionali Tommaso Coviello, Carmine Cicala e Rocco Leone

Gli assessori Alessandro Galella e Cosimo Latronico

I parlamentari Gianni Rosa, Aldo Mattia e Salvatore Caiata

La responsabile regionale organizzativa Smaldini M. Ivana

I segretari provinciali Augusto Toto e Giuseppe Giuzio