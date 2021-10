“Before the Devil Knows”, il singolo di debutto di Me and the Owls sul fenomeno del brigantaggio in Basilicata

Before the Devil Knows è il singolo folk-rock acustico di debutto del cantautore irsinese Marcello Mannarella, in arte Me and the Owls, disponibile da venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme di streaming e su YouTube con il videoclip ufficiale, girato in Basilicata.

Il brano, che inaugura il nuovo percorso del musicista con un progetto solista nato dopo numerose esperienze come cantante e chitarrista in band locali, è una ballad incalzante che mescola blues cantautorale e folk-rock, fortemente influenzata dal filone gothic country.

“Prima che il diavolo sappia dove vivevo ieri, troverò molto presto la mia casa”, sono le parole di chi deve nascondersi e rifugiarsi dalla cattura tra i monti e gli Appennini della Basilicata, e che ogni notte deve cambiare dimora prima che “il diavolo” (la legge) lo giustizi. Before The Devil Knows è una storia di brigantaggio di un tempo ormai lontano, ma che forse appartiene ancora alla Genti della Lucania, Basilicata.

‘Una identità regionale molto forte è quella dei discendenti dei briganti, fatta di rivolte popolari per occupare le terre ibere e ingiustamente possedute dal prepotente signorotto di turno’, spiega l’artista. ‘Il brano racconta la storia di un brigante braccato dall’esercito Piemontese subito dopo i primissimi anni dell’unità d’Italia — un’unità che molti meridionali non riconoscevano, per via della disparità tra le classi sociali e delle ingiustizie da sempre perpetrate dai Governi sulla povera gente affamata e ridotta in uno stato di povertà ed analfabetismo quasi totale. È la storia di un antieroe che fugge alla cattura e alla sicura pena di morte alla quale erano destinati tutti gli oppositori delle corrotte forze dell’ordine’.

Ad accompagnare il brano c’è un videoclip girato nei territori dai quali la storia prende ispirazione, nonché luoghi di provenienza del cantautore: le riprese sono state effettuate tra Irsina e Matera, più nello specifico nei pressi del Borgo Taccone (il paese fantasma della Basilicata) e della florida Riserva Naturale San Giuliano. Il video ufficiale è disponibile sul canale YouTube di Me and the Owls.

Before the Devil Knows, scritta e suonata da Marcello Mannarella sotto lo pseudonimo di Me and the Owls, è stata prodotta, registrata, mixata e masterizzata da Gaetano Bosso presso il 14 Strings Recording Studio a Barletta e distribuita sugli store digitali da Amalia Cicala, addetta alla stampa e alla promozione del singolo. Il singolo farà parte dell’EP di esordio del cantautore lucano, la cui uscita è prevista nel 2022 e conta un totale di 6 brani ai quali Mannarella sta attivamente lavorando.

Link streaming: https://ffm.to/beforethedevilknows

Biografia artista — Me and the Owls

Marcello Mannarella è un cantautore e chitarrista nato a Irsina (Matera) nel 1988.

Inizia a suonare la chitarra all’età di sedici anni e, da grande appassionato di musica rock, prende presto parte in tribute band come i The Stormbringers (Deep Purple) e i Brave New World (Iron Maiden). Con quest’ultima, nel 2011 partecipa al contest “Musica Sotto le Stelle” conquistando la prima posizione.

Prosegue la sua carriera da chitarrista iniziando a collaborare con band inedite quali i Remedy Lane (hard rock) e gli Old Radio (heavy metal), componendo materiale originale ed esibendosi ininterrottamente per diversi palchi di Puglia e Basilicata tra il 2010 e il 2013.

Nel 2013 si trasferisce a Torino per un Master in Comunicazione per poi tornare nuovamente in Basilicata, dove consegue una Magistrale in Filosofia e, al contempo, contribuisce come recensore e articolista sulla nota rivista musicale MusicOff, scrivendo di band prettamente hard ’n’ heavy.

Il lavoro come istruttore di vela lo tiene per tre anni lontano dalla musica suonata e dai palchi, ma continua a studiare, comporre e ad aggiornarsi sulla strumentazione da studio.

Nel 2020 decide di dare una svolta alla sua carriera da musicista: inizia a comporre, arrangiare e scrivere testi per il suo primo progetto solista, dando vita a Me and the Owls.

Me and the Owls è un progetto musicale che prende ispirazione dalle sue passioni per band hard rock e heavy metal classiche come Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple e Alice In Chains, ma distinto da una timbrica vocale più vicina a quella di Jim Morrison, Billy Idol e Johnny Cash. Le tematiche dei suoi brani, principalmente introspettive, malinconiche e di denuncia sociale tipiche del grunge e del cantautorato di Dylan e Springsteen, si legano a volte al mondo gotico dei romanzi ottocenteschi e all’iconografia del doom metal e dei Black Sabbath.

Nel settembre del 2021 partecipa al Tour Music Fest nella categoria ‘Cantautori’ con un inedito estratto dal suo primo EP, la cui pubblicazione è prevista per il 2022.

Ad inaugurare ufficialmente questa uscita c’è “Before the Devil Knows”, primo singolo dell’artista rilasciato il 22 ottobre 2021 su tutte le principali piattaforme streaming digitali e accompagnato da un videoclip ufficiale disponibile su YouTube.