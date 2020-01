Basta chiacchiere: la Regione finanzi la facoltà di Medicina

Entro il 31 gennaio devono arrivare i finanziamenti regionali per la facoltà di Medicina all’Unibas. Senza questo tassello, la Basilicata perderà un’occasione storica: aprire Medicina nell’ateneo lucano. Questo passaggio è indispensabile per far partire il procedimento amministrativo, e perdere questa finestra significa ipotecare i via libera che i lucani attendevano da anni e che soltanto negli ultimi mesi sono finalmente arrivati.