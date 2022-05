Basilicata – Senegal: Patto d’amicizia e gemellaggio

Nel segno della soliderità e della fratellanza la cerimonia di Gemellaggio con la cittadina di Dabia -SENEGAL, tenutasi sabato 21 Maggio, nella sala Comunale di Sant’Angelo Le Fratte in provincia di Potenza (Italia), un patto di amicizia sottoscritto da alcuni Comuni Lucani dell’area del Melandro di cui capofila SANT’ANGELO LE FRATTE (PZ) unitamente a BRIENZA (PZ) SATRIANO DI LUCANIA(PZ), SASSO DI CASTALDA (PZ) SAVOIA DI LICANIA (PZ) (BASILICATA– ITALIA)

con IL COMUNE DI DABIA (MATAM – SENEGAL)

Il gemellaggio consentirà la creazione di una rete di legami diffusi e capillari, non limitata ai confini europei, coadiuvando in tal modo lo stabilirsi di rapporti solidali con un Paese esterno all’Unione Europea.

Coinvolgendo direttamente i cittadini, il gemellaggio favorisce il processo di integrazione promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l’arricchimento reciproco, contribuendo anche alla definizione dell’identità dei territori Italiani ed extraeuropei.

L’iniziativa, organizzata dall’avv. Michele Pignata di Napoli, esperto di relazioni internazionali, con la lungimiranza di avviare scambi volti alla valorizzazione dei rispettivi territori, come dichiarato dall’avv. Piganata: “una formale attestazione di reciprocità di relazioni finalizzate all’intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà e l’incontro fra i popoli”.

In tal senso si pone in essere la condizione per una cooperazione fattiva e duratura fra le parti e parallelamente si favorisce una autentica conoscenza reciproca fra i cittadini delle diverse municipalità.

Hanno formalizzato la volontà a sottoscrivere il patto, i Primi cittadini:

– MICHELE LAURINO, nella sua qualità di Sindaco del Comune di SANT’ANGELO LE FRATTE (PZ);

– ANTONIO GIANCRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco del Comune di BRIENZA (PZ);

– ROCCHINO NARDO, nella sua qualità di Sindaco del Comune di SASSO DI CASTALDA (PZ);

– UMBERTO VITA, nella sua qualità di Sindaco del Comune di SATRIANO DI LUCANIA (PZ);

– ROSINA RICCIRADI, nella sua qualità di Sindaco del Comune di SAVOIA DI LUCANIA (PZ);

con YAYA ABDOUL KANE, nella sua qualità di Sindaco del Comune di DABIA (MATAM – SENEGAL), accompagnato da Mile Virginie Codou Diop (Assistante), M.Bassirou Sow (Conseiller Spécial, Chargé de la Coopération) e M.Abdoul Hamady Kane (Chef de Protocole)

Il comune di Dabia, una ex comunità rurale nata dalla riforma dell’amministrazione territoriale e locale del 1972 istituita con legge 72-02 del 1° febbraio 1972, diventata comune con la riforma del 2013, la sua popolazione è di oltre 30.000 abitanti, distribuito in 16 villaggi ufficiali e 7 frazioni, esteso su una superficie di 432 km2.

Il Dr Yaya Abdoul KANE, alla guida del comune di Dabia sin dal suo primo mandato, nel 2014, ha sempre favorito l’apertura del territorio verso i comuni d’Europa.

Nella sua carriera, seppur ancora giovane, ha ricoperto in Senegal cariche istituzionali di prestigio:

2012-2014: Consigliere Speciale del Presidente della Repubblica per lo sviluppo rurale

2014-2017: Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

2017-2019: Ministro del governo locale, dello sviluppo e della pianificazione territoriale, ed

in qualità di presidente del GIC du Bosséa, ha firmato un accordo di partnership con la regione Sardegna in Italia.

Attraverso la partnership sarà possibile combinare e coordinare le azioni delle istituzioni e della cittadinanza, migliorando la comprensione reciproca degli abitanti delle diverse municipalità corroborando il sentimento di identità territoriale.

In linea con la visione emergente che il comune di Dabia in atto entro il 2035, con il Piano del Senegal emergente, considerando che le aziende europee hanno bisogno di nuovi mercati ed il Senegal offre reali possibilità nell’ambito dei partenariati pubblico-privato (PPP).

Infine, la scoperta di risorse come petrolio e gas apre vere prospettive per l’emergere del Paese.

La volontà è emersa da parte del Comune di Sant’Angelo Le Fratte (PZ), il Comune di Brienza (PZ), il Comune di Sasso di Castalda (PZ), il Comune di Satriano di Lucania (PZ), il Comune di Savoia di Lucania (PZ) ed il Dabia (MATAM -Senegal) a sottoscrivere un accordo di programma inerente le attività culturali, folkoristiche, economiche e di promozione del territorio di ciascun Comune;

Che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una congiunta e condivisa programmazione di incontri ed attività comuni;

Che a tele proposito è stato concordato di addivenire alla stipula di un apposito Protocollo d’Intesa o accordo di programma che abbia come obiettivo la definizione di una pianificazione congiunta dello sviluppo dei rispettivi territori comunali nei diversi settori (turistico, folkloristico, culturale, sociale, politico, economico e promozione del territorio) mediante l’attivazione di incontri tra le amministrazioni comunali al fine di definire gli interventi da effettuare in ogni singolo settore;

Alla cerimonia coinvolte anche la Provincia dì Potenza, il GAL Percorsi, le associazioni territoriali tra cui la SVIMAR, che ha intrapreso una serie di iniziative che riguardano i territori interni della Basilicata, la GIAA e l’Associazione Laboratorio per la PACE

La collaborazione tra le autorità locali e i cittadini, costituisce pertanto una dimostrazione concreta di partecipazione civica attiva, favorendo lo scambio di esperienze per quanto concerne le tematiche di rilevanza tra cui la promozione dei giovani e della cultura offrendo un’occasione unica di conoscenza della vita quotidiana, delle tradizioni e della cultura dei cittadini delle altre nazioni comunitarie.

Carmen De Rosa