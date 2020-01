Basilicata, Marti è il nuovo commissario della Lega

Il senatore Roberto Marti è il nuovo commissario della Lega in Basilicata. Raccoglie il testimone dell’onorevole Marzio Liuni. “Buon lavoro a Marti e un sentito ringraziamento a Liuni-afferma il leader della Lega Matteo Salvini– Anche in Basilicata la Lega ha ottenuto risultati straordinari, basti pensare ai sei consiglieri regionali eletti e alla vittoria a Potenza, grazie al lavoro di una squadra compatta ed alla partecipazione di tanti cittadini, volontari e militanti. Liuni-conclude Salvini- continuerà a lavorare su altri territori per far crescere la Lega, sempre nell’interesse degli italiani. A presto in Basilicata”.

Il nuovo commissario Roberto Marti, appena insediatosi, ha deciso di azzerare tutte le cariche provinciali, comunali e regionali della Lega Basilicata. L’unica carica che resta attiva è quella di Gabriele Propati, confermato coordinatore della Lega Giovani Basilicata.