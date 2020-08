Basilicata, Eccellenze Agroalimentari, on line la mappa che valorizza e promuove le eccellenze enogastronomiche lucane

L’agroalimentare è un settore fondamentale per lo sviluppo dell’incantevole Basilicata e per l’economia lucana. La nuova mappa Basilicata, Eccellenze Agroalimentari ideata e realizzata dall’Associazione Basilicata Today, in collaborazione con www.girovagandoinitalia.com e presentata in anteprima a Bit 2020, è finalizzata a valorizzare e promuovere prodotti agroalimentari tipici e specialità enogastronomiche di elevata qualità Made in Basilicata.

Un “new media” in distribuzione a Enti, Tour operators, Agenzie di viaggio, Federazioni e Associazioni operanti nel settore del turismo culturale ed enogastronomico.

“La guida che promuove le peculiarità dell’agroalimentare di Basilicata può essere consultata on line sull’home page di www.girovagandoinitalia.com e www.oltrefreepress.com – dichiara Fanuzzi, responsabile area eventi di Basilicata Today – un media utile alla valorizzazione e commercializzazione delle eccellenze agroalimentari e specialità enogastronomiche della nostra regione. Una cultura che i consumatori in tutto il mondo riconoscono e premiano”.







Vitelli, responsabile area comunicazione Basilicata Today: “La nuova mappa è stata curata graficamente da Domenico Carbone, in collaborazione con la redazione di www.girovagandoinitalia.com ed il magazine Itinerari e Agroalimentare d’Italia. Sarà costantemente aggiornata per promuovere territorio e peculiarità dell’agroalimentare di Basilicata in Italia e nel mondo. Nel prossimo mese di settembre sarà distribuita a titolari e grossisti del settore agroalimentare e della ristorazione delle regioni italiane. A breve sarà presentata una nuova versione in lingua inglese e francese. Ringraziamo gli Enti e le Aziende che hanno creduto nel nostro progetto editoriale”.

Il nuovo progetto editoriale è stato presentato ufficialmente al Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e all’assessore regionale alle Politiche Agricole, Vincenzo Fanelli a cui sono state inviate alcune copie della nuova mappa che promuove l’agroalimentare Made in Basilicata.