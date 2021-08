Basilicata, Bardi: “Pronti ad accogliere afgani che hanno collaborato con l’Italia”

“Anche in Basilicata siamo già pronti per accogliere e prenderci cura – con un apposito percorso che preveda prima di tutto quarantena e vaccinazione – degli afgani che in questi 20 anni hanno collaborato con l’Italia in Afghanistan. Ovviamente la nostra piccola Regione può ospitare poche decine di persone, ma con l’accoglienza diffusa contiamo anche di non creare problemi sociali alle comunità che accoglieranno soprattutto donne e bambini. L’obiettivo è mettere in campo dei progetti di reale integrazione, che vadano oltre la comprensibile emozione del momento”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

