Bando Regionale per i non metanizzati: incontro pubblico a Villa d’Agri

Si è tenuto ieri sera, Sabato 26 Novembre alle ore 18, presso la Sala Consiliare 2 del Comune di Marsicovetere, l’ incontro in merito alla agevolazioni energetiche che il governo Regionale ha previsto per i cittadini lucani.

L’iniziativa è stata promossa dal Consigliere Regionale Nario Aliandro e dal Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, entrambi intervistati dalla nostra Redazione.

Nello specifico, si è parlato del bando regionale rivolto a tutte quelle famiglie che non hanno accesso alla Rete del Metano (cosiddetti non metanizzati).

Da lunedì 5 dicembre sarà possibile prenotare le risorse a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica alimentati da fonti rinnovabili e/o sistemi di accumulo di energia elettrica. Nell’ordine: Impianto Fotovoltaico connesso in rete, Impianto Solare Termico, Impianto micro eolico, Sistema di accumulo, Pompa di calore. I beneficiari della misura hanno diritto al consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli impianti oggetto dell’avviso. Il contributo di cui alla presente misura può coprire fino al 100% della spesa ammissibile (IVA inclusa) ed è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche. Sono coperte anche le spese tecniche e i costi delle pratiche amministrative connesse alla realizzazione degli interventi. La potenza massima installabile non deve essere superiore alla potenza impegnata dall’utenza a cui l’impianto di produzione viene connesso e i sistemi di accumulo possono essere abbinati ad un impianto fotovoltaico esistente.