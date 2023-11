“Promesso. Fatto. Il successo del bando in favore dei lucani non metanizzati ci impone di fare un passo avanti. Si tratta di un bando che ha avuto un enorme riscontro da parte delle famiglie lucane, che ancora una volta ha sconfitto lo scetticismo diffuso, a dimostrazione che anche in Basilicata si possono fare le cose innovative, per bene e prima di tutti gli altri. Dopo 20 anni di nulla, abbiamo usato i soldi del petrolio per fare la transizione energetica. Con i fatti, con tante risorse, con il lavoro del dipartimento ambiente e la lungimiranza dell’assessore Cosimo Latronico. I 40 milioni iniziali sono stati tutti prenotati, ma a gennaio saranno disponibili altri 48 milioni e stiamo studiando per implementare ulteriormente la dotazione. In soli cinque anni possiamo dare l’autosufficienza energetica a tutte le famiglie lucane non coperte dalla metanizzazione. Per questo motivo vogliamo rendere strutturale questa misura, allargarla anche a chi vuole staccarsi dalla rete del metano e dare anche alle tante imprese e ai tanti professionisti una prospettiva di lavoro e di sviluppo nel tempo, senza ripetere gli errori del Superbonus. Non ci credeva nessuno, noi lo abbiamo fatto. Dopo il bonus gas e il bando non metanizzati, adesso toccherà all’acqua. E poi al carburante. Siamo al lavoro per i lucani. Il mio unico interesse si chiama Basilicata”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Ad oggi sono state acquisite circa 6250 richieste di prenotazione di contributo per un totale di circa 40 milioni di euro, a valere sul bando per la realizzazione di impianti autonomi da fonte rinnovabile per i cittadini lucani non metanizzati. Si è raggiunta la raggiunta la soglia di disponibilità della misura per il 2023. Sono intervenuti ben 283 operatori economici (installatori delegati dai beneficiari) per segnalare la ricaduta anche in termini di mobilitazione di imprese. Sono state già erogate risorse per gli impianti realizzati pari a circa 2.100.000 di euro e sono in corso ulteriori pratiche di liquidazione.” Lo rende noto l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. “Si potranno liberare risorse, se vi saranno rinunce sulle attuali prenotazioni, oppure a gennaio si aprirà la finestra 2024 per altri 48 milioni”