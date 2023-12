Bando Comunità energetiche, dal 1° dicembre le domande

Dal 1° dicembre è possibile presentare le domande presso il portale bandi della Regione Basilicata per l’Avviso Pubblico sulla “Concessione di contributi a favore dei Comuni lucani per la promozione della costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili”. Lo comunica l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata Cosimo Latronico.

“Le Comunità energetiche rinnovabili – afferma Latronico – rappresentano un modello energetico su cui l’Unione Europea sta puntando molto per completare il quadro della transizione energetica. Le direttive comunitarie e i relativi decreti di recepimento, con particolare riferimento al D. Lgs. N. 199/2021, individuano le comunità energetiche come possibili vettori di sviluppo locale e costruzione di filiere sul territorio. L’avviso pubblico approvato di recente dalla Giunta Bardi – conclude Latronico – rappresenta una occasione unica per i Comuni lucani per dare impulso alla costituzione delle CER in vista del decreto ministeriale che definirà criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.