Bando Alsia per le aziende agricole sull’uso dell’irrigazione. Servizio gratuito IRRIFRAME

Secondo quanto previsto dalla Legge della Regione Basilicata 20 marzo 2015, n. 9, l’Agenzia gestisce il SAL, il Servizio Agrometeorologico Lucano, i cui dati, tra l’altro, vengono utilizzati per implementare ed aggiornare il servizio di assistenza all’irrigazione denominato “IRRIFRAME”

IRRIFRAME, attivato dall’Alsia, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Basilicata, è un servizio di assistenza tecnica all’irrigazione, ed è un sistema di supporto alle decisioni (SSD) che permette un razionale uso delle risorse idriche a livello di singola azienda agricola. Il servizio, infatti, in base ai dati rilevati dal SAL, il Servizio Agrometeorolgico Lucano dell’Agenzia, consente di individuare gratuitamente il momento più opportuno per l’intervento irriguo ed il volume di adacquata, elaborando in tempo reale un bilancio idrico del sistema suolo/pianta/atmosfera.

In proposito, l’ALSIA ritiene fondamentale procedere anche ad un’attività continuativa di monitoraggio dei fabbisogni irrigui delle colture, in considerazione della variabilità degli eventi meteoclimatici di questi ultimi anni nelle diverse aree della regione, e quindi promuovere un servizio di assistenza personalizzato relativo alla risorsa acqua che comporti una ottimizzazione dell’intervento irriguo.

