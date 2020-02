Bando agriturismi, domani a Senise incontro territoriale

Informare i potenziali beneficiari e promuovere le opportunità offerte dal bando pubblico “Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali” della Misura 6 – Sottomisura 6.4.2 rientrante nell’ambito delle attività del Programma di Sviluppo rurale Basilicata 2014-2020. L’appuntamento è per domani 19 febbraio a Senise alle ore 17.00 presso la sala convegni della Regione Basilicata.

Le finalità dell’avviso saranno illustrate dall’assessore regionale alle Politiche agricole, Francesco Fanelli, dal dirigente e dai funzionari dell’ufficio economia. L’obiettivo è quello di agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle aree rurali con il sostegno ad investimenti finalizzati alla diversificazione delle loro attività, incoraggiandoli a ristrutturare ed ammodernare le aziende per renderle fruibili anche a persone con disabilità. Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli o associati della Regione.





La dotazione finanziaria ammonta a 10 milioni di euro e sono ammissibili diverse tipologie di interventi: recupero funzionale di immobili, siti nell’azienda agricola e accatastati da almeno 5 anni; piccole costruzioni ex – novo per la realizzazione di laboratori polifunzionali aziendali, aule didattiche e servizi; agricampeggi, aree verdi attrezzate, allestimento di spazi per musei sulle tradizioni contadine, sistemazioni esterne, piccole piscine, campetti pluriuso anche per il turismo equestre e relativi servizi; acquisto di nuovi impianti, macchinari, hardware, software, arredi ed attrezzature strettamente funzionali al progetto; spese tecnico – progettuali. L’investimento massimo ammissibile è pari a 400 mila euro per azienda e l’entità massima dell’aiuto in regime “de minimis” è pari a 200 mila euro per domanda di sostegno.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica in due fasi: rilascio della domanda di sostegno sul portale Sian con scadenza 16 marzo 2020 alle ore 14.00 e candidatura sulla piattaforma Sia-Rb (prossimo 26 marzo alle ore 17.00). Tutti i dettagli del bando sono consultabili sul sito http://europa.basilicata.it/feasr/ e su quello della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it