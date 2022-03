“Promesso. Fatto. Oggi in Giunta abbiamo approvato i bandi di concorso per 214 posti in Regione Basilicata e Arlab. Un provvedimento tanto atteso, che intende dare una risposta concreta alle richieste dei giovani lucani, che mira a potenziare il know-how della Regione e a dare rinnovato slancio alle politiche attive per il lavoro, come richiesto da tutti i gruppi consiliari e da tutte le forze sociali”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a seguito della seduta della Giunta Regionale.

Nel dettaglio, si tratta di 93 unità non dirigenziale di categoria D e di 30 unità non dirigenziale di categoria C, presso la Regione Basilicata.

Per quanto riguarda ARLAB, si tratta di 39 unità a tempo pieno e indeterminato di categoria D, di 32 unità a tempo pieno e indeterminato di categoria C, di 6 unità a tempo pieno e determinato di categoria D e di 14 unità a tempo pieno e determinato di categoria C.

La pubblicazione dei bandi avverrà domani sul BUR della Basilicata e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.