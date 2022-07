AVIS Marsicovetere. Siamo in Emergenza. Appello alla donazione di Sangue.

Dopo cinque giorni dall’ultima donazione di sangue e plasma, l’Avis di Marsicovetere riapre la propria sede per accogliere donatori volontari, già iscritti all’Associazione o nuovi per far fronte all’emergenza data dalla carenza di sangue nella nostra regione.

Rivolgiamo un accorato appello a tutta la cittadinanza della Val d’Agri invitandola a donare poiché è in atto una gravissima carenza di sangue, di tutti i gruppi sanguigni e in particolare di gruppo 0, che sta mettendo a serio rischio il supporto trasfusionale urgente per i pazienti ematologici, oncologici, chirurgici, politraumatizzati.

L’AVIS Marsicovetere, con l’occasione, vuole sensibilizzare tutti alla solidarietà e allo sviluppo della donazione volontaria di sangue, è sempre presente nel divulgare campagne di informazione per diffondere la prevenzione, sia sanitaria che di contrasto ai fenomeni deviati, attraverso attività sul tema delle donazioni di sangue e sull’emergenza che si palesa in questo periodo.

La sede Avis di Marsicovetere, sita all’unità di raccolta sangue presso il Kiris Hotel, in via eccezionale, sarà aperta il pomeriggio di martedì 12 luglio 2022 dalle 14:30 alle 18:30.

E’ una Emergenza. Ti aspettiamo.

