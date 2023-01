AVIS Marsicovetere: si guarda al futuro consapevoli di tanta solidarietà ed altruismo

Un nuovo appuntamento per le donazioni del sangue è alle porte e dopo aver ringraziato e salutato i nostri soci nella festa di inizio anno, ripartiamo con l’auspicio di migliorare o di confermare quanto di positivo è stato fatto nel 2022.

Come riportato nello scorso comunicato, all’incirca 800 donazioni sono state effettuate dai nostri associati. Un numero pressoché stabile, ma con segno “+”, rispetto al 2021 come d’altronde nel resto della regione.

Infatti, la percentuale di GR prodotte in Basilicata nel 2022, rispetto all’anno precedente, ha visto un incremento del 2,55%, passando dalle 22.994 alle 23.580 unità, solo Abruzzo, Sardegna e Toscana hanno saputo far meglio della notra regione.

Bel segno positivo, invece, per il mese di dicembre con un +9,2% in regione, terza per GR prodotte in Italia.

A differenza di quanto avvenuto per il plasma, in calo tra le province di Potenza e matera del 10,9%, la raccolta dei globuli rossi riesce a migliorare i numeri dell’anno della pandemia, ma rimane lontana dal periodo pre-Covid.

Quello che non ci stancheremo mai di dire è quanto sia importante l’impegno che bisogna portare avanti insieme ai giovani. Sì, perché bisogna comunicare quanto prezioso sia compiere questo meraviglioso gesto. Come funziona la donazione, a cosa servono gli emocomponenti, quali requisiti deve avere una persona per poter fare la propria parte.

Per noi è una grandissima soddisfazione, frutto di un lavoro di sensibilizzazione e di promozione costante della cultura della solidarietà, quando si presentano i giovani a donare il sangue per la prima volta. Le nuove generazioni, così facendo, dimostrano di essere consapevoli e desiderose di essere cittadini attivi, così come in loro predecessori, i tanti soci che fanno parte e hanno fatto della nostra famiglia.

La società di cui siamo parte è sempre più complessa ed è quindi necessario che ciascuno di noi sia capace di adattarsi e che abbia voglia di fornire il proprio prezioso contributo per il benessere della collettività.

Perciò invitiamo tutti alla seduta di donazione che si svolgerà domenica 22 gennaio, dalle ore 7:30 alle ore 12:00 presso la nostra sede al Kiris Hotel.