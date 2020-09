Avis Marsicovetere: ringraziamento del Presidente a tutti i donatori

A tutte le donatrici e donatori dell’Avis comunale di Marsicovetere.

La nostra associazione è rimasta ammirata per la tempestività con cui avete soddisfatto l’aumentata richiesta di sangue accogliendo l’appello per una raccolta straordinaria tenutasi ieri (08/09/2020 ndr).

Accogliete il ringraziamento nostro, delle strutture sanitarie e dei pazienti, perché la vostra dedizione, unita a quella dei collaboratori, del personale sanitario preposto alla donazione e dei volontari, ha confermato ancora una volta che sono passati venticinque anni dalla nostra fondazione, ma il passare del tempo non ha affatto diminuito il vostro impegno.





“Siete stupendi, lasciatevelo dire, anche dietro la mascherina che vi cela metà volto. Siete belli, ordinati, pazienti, ma soprattutto siete la speranza. In questo momento storico continuiamo a sentire gente che non rispetta i divieti, che se ne infischia e che mette a rischio gli altri. Ma voi no. Voi avete capito, non solo quanto sia importante donare, o tornare a donare, avete capito anche che occorre farlo seguendo le regole. Colgo l’occasione per felicitarmi con i donatori di sangue per la raccolta straordinaria, organizzata in breve tempo, che ha contribuito a raccogliere 30 sacche essenziali per chi lotta quotidianamente tra la vita e la morte. Questo messaggio aperto verso tutti voi che siete indispensabili nella società e che ripagate la fiducia di tanti ammalati che di voi hanno bisogno, vuole essere il ringraziamento e un richiamo a continuare, perché dobbiamo essere ostinati verso ciò che fa bene. Voglio quindi esprimere gratitudine e orgoglio. Stateci vicino, stiamoci vicino“.

Marta Binetti

Presidente Avis Marsicovetere