AVIS Marsicovetere. Per la “Donazione di Natale” porta in dono il tuo sangue

Per Natale fai un regalo speciale: dona il tuo sangue e salva una vita. E’ questa l’iniziativa che l’Associazione Donatori Volontari Sangue di Marsicovetere propone anche quest’anno, invitando tutti i soci donatori ed i cittadini di età non inferiore a 18 anni a fare un gesto di generosità in occasione di queste festività.

Si può partecipare alla “Donazione di Natale” recandosi presso l’unità di raccolta sangue al Kiris Hotel di Viggiano dalle 07:30 alle 12:00, domenica 18 dicembre.

Si è a Natale ma per i donatori la parola “dono” non è assolutamente nuova, anzi, è scolpita sia nella mente e sia, principalmente, nel cuore di tutti. Accogliamo, con piacere, l’invito della Regione, degli ospedali e dei vertici Avis, a promuovere la donazione di sangue come gesto di generosità disinteressata e dono alla comunità.

Nel periodo di Natale, in cui l’attenzione è spostata sugli acquisti e sui regali, quindi noi invitiamo tutti a fare un dono che non ha prezzo, perché donare sangue e/o plasma può salvare una vita, e consente alla medicina di portare avanti le terapie per tante patologie complesse.

Per l’occasione sarà sempre possibile entrare a far parte dell’associazione donatori di sangue. Basterà compilare il modulo di adesione dopo aver donato il sangue. Per tutti i nuovi membri e per i soci già iscritti i volontari della sede Avis di Marsicovetere offriranno, come da tradizione ormai, un utilissimo dono natalizio.