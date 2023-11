Avis Marsicovetere ospite dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Villa d’Agri per avvicinare i giovani alla Donazione di Sangue

E’ da poco più di un mese che l’Avis di Marsicovetere ha avviato un Bando di Concorso per giovani studenti per l’assegnazione di n. 5 Borse di Studio.

Da quest’anno l’associazione, in concomitanza con il 25° anno di attività, premia la generosità degli studenti che donano il sangue e, con l’ausilio di alcuni docenti degli Istituti Superiori della intera Val d’Agri, sta cercando di promuovere l’importanza della donazione del sangue. E’ convinta che sia un’ottima cosa e, arrivare a loro ed alle loro famiglie, significa far capire l’importanza doppia del gesto: per la propria salute e per il sostegno a quanti necessitano di cure.

E’ l’occasione, questa, per stringere un forte legame con la scuola e con gli studenti.

L’intento è quello di organizzare le sedute di raccolta presso gli Istituti scolastici direttamente con Avis Marsicovetere o coinvolgendo le altre associazioni comunali AVIS presenti nei comuni delle scuole coinvolte.

Ad avviare questo tour è l’Istituto Tecnico Tecnologico di Villa d’Agri che ha accolto l’invito. A tale proposito si rivolge un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Marinella Giordano, per la disponibilità e la sensibilità mostrata nonché per aver accolto positivamente l’iniziativa e per aver concesso l’utilizzo del cortile antistante ed uno spazio per il ristoro.

Perciò, con l’ausilio dell’Autoemoteca, in data 7 dicembre 2023, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, gli studenti maggiorenni delle scuole coinvolte (Istituto Tecnico Tecnologico di Villa d’Agri, Liceo Scientifico di Marsico Nuovo, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri e Istituto Prof.le di Moliterno, Istituto Prof.le per l’Agricoltura, Istituto Tecnico e Liceo Scientifico di Sant’Arcangelo, Istituto Professionale di Tramutola e Liceo Classico di Viggiano), ma anche il personale docente e non docente potranno donare il sangue. Il docente di riferimento all’interno della scuola per questo primo appuntamento è il prof. Marchese Maurizio, che, vivamente, si ringrazia.

Per gli studenti sarà importante cogliere l’occasione per iniziare il percorso di avvicinamento alla partecipazione delle Borse di Studio.

Le borse di studio messe a concorso saranno 5, del valore di € 200, 00 cad. e saranno valide per l’acquisto di libri e/o dispositivi informatici e/o materiale didattico.

Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti:

– iscritti alle Avis Comunali del comprensorio della Val d’Agri;

– che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue prima del conseguimento del diploma di scuola superiore;

– che non abbiano ancora compiuto 21 anni alla data del 01 gennaio 2024.

Per poter partecipare alla selezione la studentessa/lo studente dovrà presentare una domanda, che dovrà riportare tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici, utilizzando il modulo “Domanda di iscrizione”, scaricabile dalle nostre pagine Facebook e Instagram o richiedendolo alla Segreteria del Concorso via e-mail all’indirizzo avismarsicovetere@libero.it. Nella domanda la studentessa/lo studente dovrà rendere una dichiarazione, autocertificata, contenente il numero delle donazioni effettuate e il voto finale conseguito alla maturità. La domanda può essere presentata a mano o inviata per posta alla sede c/o Kiris Hotel in c.da Case Rosse, snc 85059 Viggiano (PZ) o per via e-mail all’indirizzo avismarsicovetere@libero.it e dovrà pervenire alla Segreteria del concorso entro il termine del 30 Giugno 2024.

A causa di una emergenza sanitaria, infine, ma di importanza rilevante, si convocano anche i Donatori di gruppo 0 Rh Negativi per donare con urgenza.

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.