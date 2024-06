Avis Marsicovetere, open day l’11 giugno: “dona il sangue, dona il plasma”

E’ lo slogan coniato quest’anno per la Giornata Mondiale del donatore di Sangue con l’obiettivo anche del “raggiungimento dell’autosufficienza di farmaci plasmaderivati che è un tema estremamente sentito” (G. Briola – Assemblea Nazionale Avis 2024).

Siamo alle porte della Ventesima Edizione della Giornata Mondiale ed anche noi di Avis Marsicovetere abbiamo condiviso l’iniziativa organizzando, per il giorno 11 giugno 2024, una intera giornata di donazione.

Un “Open day Avis”, per far crescere la donazione.

Al mattino, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, l’occasione per donare sia il Sangue che il Plasma, mentre al pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:30, da padrona sarà la donazione di Plasma per contribuire maggiormente a fornire sacche utili alla produzione di farmaci plasmaderivati con evidenti vantaggi ed economie per il Sistema Sanitario Regionale.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di avvicinare sempre più persone alla donazione ed alla cultura della solidarietà cercando di reclutare nuovi donatori e volontari, affermando l’idea che le sedi Avis sono luoghi di socialità e cultura, non solo sul tema della donazione, ma anche su corretti stili di vita, attività sportiva, cultura dell’alimentazione.

Una tappa molto importante questa dell’11 giugno in quanto apre le porte all’estate, periodo molto delicato che, a causa delle vacanze, sottrae molti donatori alla pratica costante del dono di Sangue e Plasma. Importante anche per i giovani 18enni della nostra Valle per la prossima scadenza del primo Bando per l’erogazione delle Borse di studio ai “quasi” diplomandi. Manca pochissimo al 30 giugno e perciò porgiamo l’invito a donare ed a far pervenire la domanda di partecipazione, correlata dai documenti richiesti, presso il nostro account di posta elettronica (avismarsicovetere@libero.it) o presso la nostra sede (C.da Case Rosse Viggiano c/o Kiris Hotel).

L’“Open day Avis” è l’occasione per conoscere più da vicino questa realtà, nel desiderio di incontrare tutti quelli che per AVIS Marsicovetere hanno affetto, magari in qualche caso anche riconoscenza, oppure solo un po’ di curiosità o di voglia di provare a donare.

E’ una tappa molto importante, perchè sappiamo che la nostra Regione ha una realtà sanitaria che richiede tante unità di sangue, non possiamo pertanto dimenticarcene e sottrarci a questo compito di donatori di sangue, i quali hanno una motivazione che li accomuna tutti.

Prima di tutto si dona per se stessi perché questo gesto di solidarietà ci fa stare bene, ci fa sentire persone vicine agli altri, persone molto importanti, pur sempre nell’anonimato. Perché la donazione è volontaria, deve essere periodica ed è per gli altri. Sono tante le persone che hanno bisogno, dagli emofilici, ai malati oncologici a chi fa grandi interventi, perché c’è un grande consumo di sangue. Non facciamo nessun trapianto senza almeno una goccia di sangue.

E’ un impegno costante nel tempo, perché la salute è un bene costante, la vita è un bene prezioso, perché la comunità è un riferimento imprescindibile e noi in questa comunità siamo dei cittadini che praticano la solidarietà e l’inclusione.

Noi volontari siamo donatori di tempo, impieghiamo un po’ del tempo della nostra vita personale agli altri per portare avanti valori per noi molto importanti. Quindi Donate!…diventate volontari. Vi aspettiamo al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel.