Avis Marsicovetere, marzo risveglia i cuori: doniamo la vita

Il mese di marzo da sempre segna l’arrivo della primavera, il momento per antonomasia del risveglio della natura, simbolo di rinascita e ritorno alla vita.

Quel dono della vita che impone all’uomo di prendere coscienza del suo inestimabile valore e di assumerne la responsabilità di fronte a situazioni che possono riguardare dolore, sofferenza e pericolo della vita stessa.

In questo contesto è molto importante e necessario il ruolo dei donatori di sangue che, con il loro semplice gesto, possono regalare la possibilità di amare, ridere, godere delle piccole cose e dei momenti speciali a chi è in situazioni di salute precaria ed ha bisogno di periodiche trasfusioni. Questo regalo permette loro di creare ricordi preziosi e di donare amore e felicità agli altri.

Ognuno di noi possiede un potenziale straordinario per poter fare una scelta di aiutare il prossimo e una preziosa opportunità che viene offerta è quella di poter partecipare periodicamente alle sedute di donazione di sangue o plasma che la Sede Avis di Marsicovetere organizza presso il Punto di Raccolta nella sede al Kiris Hotel.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 10 marzo, dalle 07:30 alle 12:00 al quale, ricordiamo, possono partecipare tutti coloro che sono in buona salute, con peso corporeo minimo di 50 chilogrammi, di età compresa tra i 18 e i 65 anni (la donazione di sangue intero da parte di donatori periodici di età superiore ai 65 anni fino a 70 può essere consentita previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio correlati all’età. Le persone che esprimono la volontà di donare per la prima volta dopo i 60 anni possono essere accettate a discrezione del medico responsabile della selezione).

Una menzione, come sempre, va fatta per chi ha donato la propria vita in altro modo. Nella settimana dell’8 marzo, dedicata alla Festa delle donne in moltissimi Paesi del mondo, il ricordo va all’incendio del 1908, avvenuto a New York, in cui hanno perso la vita le operaie della fabbrica tessile Cotton. Questa giornata non celebra la donna in sé, ma ha connotazioni fortemente politiche: vuole ricordare le conquiste sociali femminili e vuole far riflettere sulle discriminazioni e le violenze che ancora oggi le donne devono subire. Quindi, l’augurio del “Buon otto marzo” dovrebbe tramutarsi in un incoraggiamento a continuare a combattere per la parità di genere, che dovrebbe essere un obiettivo comune e condiviso da tutti.

Le donatrici dell’ Avis Comunale di Marsicovetere, sempre sensibili ad ogni momento associativo, celebrano la “Giornata Internazionale dei diritti della donna” dando sostegno alla lotta per i diritti delle donne. Sono stati fatti grandi passi avanti ma non sono ancora abbastanza. Un momento di altruismo come la donazione del sangue può essere una crescita culturale ed aiutare ad avere occhi puntati verso il prossimo con dolcezza e sensibilità e non con disprezzo e denigrazione.

Rivolgiamo ancora una volta un messaggio ai giovani diplomandi che frequentano le scuole superiori della nostra Valle dell’Agri, per partecipare all’assegnazione delle 5 borse di studio messe a disposizione dalla nostra associazione. La scadenza è prevista per il 30 giugno prossimo e pertanto l’invito è quello di recarsi a donare nella sede Avis di Marsicovetere o nel circondario del proprio luogo di residenza.

In materiale è consultabile e scaricabile dalle nostre pagine social o può essere richiesto alla segreteria del Bando (avismarsicovetere@libero.it). E’ sempre possibile iscriversi alle nostre pagine di Facebook e Instagram. Seguteci e raccontateci delle vostre esperienze in Avis. Grazie di cuore.

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono sempre garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.

Non aspettare, noi ti…aspettiamo