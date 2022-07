AVIS Marsicovetere. L’emergenza resta: carenza di sangue del gruppo “0”con Rh negativo e positivo

Riscontriamo una preoccupante carenza di sangue del gruppo ZERO con Rh NEGATIVO e POSITIVO.

Esistono quattro diversi gruppi sanguigni, determinati dalla presenza o dall’assenza di agglutinogeni nei globuli rossi di ogni soggetto: il gruppo A, il gruppo B, il gruppo AB, il gruppo 0 (zero). Tutti questi gruppi possono essere positivi o negativi.

In Italia la distribuzione varia in base all’area geografica, anche se si stima che il gruppo 0 positivo scorra nelle vene del 40% della popolazione e in un altro 36% il gruppo A positivo. Lo 0 negativo si ha solo nel 7% dei casi, e l’AB negativo sono nello 0,5% della popolazione. Il gruppo 0 Rh negativo è in assoluto il più raro. Si stima che abbia questo tipo di sangue soltanto il 15% della popolazione mondiale. Tra l’altro gli individui Rh “0-” non hanno antigeni Rh sui loro globuli rossi: questa rara condizione è stata chiamata “sangue d’oro”. Le sue proprietà lo rendono attraente in numerose applicazioni mediche, ma la scarsità lo rende “prezioso”.

Al momento, tutti i gruppi sanguigni sono necessari ma, in particolare, vi è carenza di zero negativo e zero positivo. Negli ospedali il sangue è una necessità quotidiana e non conosce alcuna festività. Ogni volta che si verifica una carenza, diventa problematica non solo la gestione di eventi eccezionali, ma anche e soprattutto la quotidiana attività sanitaria legata agli interventi chirurgici, al pronto soccorso, alle terapie oncologiche e molto altro. Per questo, da subito, e soprattutto perché siamo nel periodo estivo, speriamo che possa esserci la consueta pronta risposta di generosità da parte di tanti cittadini a donare.

Invitiamo, pertanto, i nostri donatori periodici che hanno trascorso il periodo di riposo a recarsi presso il nostro cesntro prelievi e a molti di avvicinarsi a questa pratica il prima possibile.

Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con il personale medico.

“Donare il sangue rappresenta il più grande atto di vita che chiunque può compiere” (Margaret Chan, ex direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità)

La sede Avis di Marsicovetere, sita all’unità di raccolta sangue presso il Kiris Hotel, sarà aperta il sabato 23 luglio 2022 dalle 7:30 alle 12:00 .

E’ Emergenza continua. Ti aspettiamo.