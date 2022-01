AVIS Marsicovetere, invito a donare dopo un calo impressionante di donazioni a Dicembre

Se ad ottobre, sempre su queste pagine, avevamo raccontato di una Basilicata come fiore all’occhiello per le donazioni nel mese di settembre, non possimo dire altrettanto per il mese di dicembre che abbiamo lasciato alle spalle.

Infatti, il dato delle GR prodotte nell’ultimo mese dell’anno 2021 ha toccato in segno negativo pari al – 18,2%, il peggiore tra tutte le regioni della nostra penisola.

Un dato preoccupante per la nostra regione che ha coinciso, probabilmente, con l’aumento dei casi di contagio provocati dalla variante Omicron e con la campagna novax che danneggia anche le donazioni di sangue. L’AVIS dice basta alle fake.

Il “la” all’ultima tornata l’ha dato una falsa e mendace interpretazione di una circolare del Ministero della Salute, con cui si è stabilito che non vi è obbligo di Green pass per accedere alle strutture di raccolta.

Ovviamente l’obbligo ricade per il personale sanitario, non per il donatore di sangue. Donatore di sangue che farebbe comunque meglio a vaccinarsi per il suo bene, ma se non vuole farlo nessuno gli impedisce di donare il sangue che resta sempre un gesto nobilissimo.

Come abbiamo sempre comunicato, in ogni caso, il donatore, viene sottoposto comunque a triage e indagini delle sue pregresse attività atte a limitare casi di contagio e esposizione.

Ma il punto è che da qui è nata una serie di illazioni che hanno trascinato a catena tante fake news.

Come ad esempio quella di negare questo dono di vita chiedendo come contropartita denaro (ovviamente falso); quella che l’AVIS si stia rapidamente disfacendo di sacche di sangue dei “sierati” perché “coagulate” (Falso anche questo, e confermato dal Centro Nazionale Sangue); quella che in America sia stata impedita la donazione di sangue ai vaccinati (falso, la “fonte” era un TikTok di un amico di un amico di qualcuno che…); quella che la Croce Rossa Internazionale si sia scomodata a dare per vera la bufala di cui prima, aggiungendo che il sangue dei “punturati” contiene un fantomatico alieno dalle cattive intenzioni che attraverso i vetrini guarda i ricercatori indipendenti con malignità rivolgendo loro gestacci e ingiurie gravi (vera bufala).

Una assurda campagna novax danneggia le donazioni di sangue, e ritorna periodicamente sotto varie varianti.

Siamo di fronte ad un clima mefitico, che con la cronica scarsità di sangue per donazioni acuita dal numero di pazienti in terapia intensiva in questo momento, desta non poche preoccupazioni.

Non solo il sistema sanitario deve farsi carico di un maggior influsso di persone in terapia intensiva, peraltro per COVID, con detrimento per gli altri casi. Deve anche farsi carico di un danno alla donazione di sangue.

AVIS ha dovuto quindi nuovamente scendere in campo contro tutte queste bizzarrie.

Speriamo per l’ultima volta.

Perciò, in considerazione di quanto sopra descritto e considerata la necessità che si torni alle donazioni, Vi aspettiamo, in tutta sicurezza, all’unità di raccolta sangue di Avis Marsicovetere, presso il Kiris Hotel Sabato 29 gennaio, dalle 8.00. E’ possibile anche seguirci sui social. Collegatevi alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram.

La Presidente

Marta Binetti