Avis Marsicovetere, inseguire insieme lo stesso obiettivo: non far mai mancare il sangue

Sono state le note dell’Inno di Mameli e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, ad aprire la 90ª Assemblea Generale di AVIS tenutasi lo scorso fine settimana a Vicenza.

Una tre giorni intensa che ha visto la partecipazione notevole e sentita da parte di tutte le regioni d’Italia e dalla delegazione della vicina Svizzera.

Il tema pensato per quest’anno è stato “La scelta che unisce”, per ribadire la responsabilità di una scelta – quella di donare in modo volontario, anonimo, periodico, gratuito e associato – che è al contempo personale e collettiva. Tema centrale dei lavori assembleari è stato, infatti, la voglia di fare rete che è alla base del volontariato e, nella fattispecie, dell’impegno avisino. Un modo per promuovere lo spirito di cittadinanza attiva e l’unità d’intenti per la salute universale.

Durante la 90esima Assemblea Generale sono stati presentati i dati relativi all’attività 2023. Rispetto allo scorso anno aumentano tutti i numeri relativi a soci iscritti, soci donatori e donazioni. La sfida all’autosufficienza di plasmaderivati viene lanciata da qui ed è ripresa, nel suo intervento, soprattutto dalla Presidente di Avis Regionale della Basilicata, Sara De Feudis, ricordando l’importante accordo sottoscritto con la Regione. Un piano intitolato “Progetto Plasma 2023-2024” finalizzato all’autosufficienza del sistema trasfusionale regionale.

Il Progetto è frutto di una programmazione che punta a potenziare la raccolta, al raggiungimento appunto dell’autosufficienza regionale e alla produzione di farmaci plasmaderivati con evidenti vantaggi ed economie per il Sistema Sanitario Regionale.

Il progetto ha validità biennale e prevede l’impiego di risorse pari a 286.000 euro.

Dal suo canto il Presidente Nazionale Gianpietro Briola, durante la sua relazione, ha ricordato che “il raggiungimento dell’autosufficienza di farmaci plasmaderivati è un tema estremamente sentito”.

L’ultima giornata di lavori assembleari è stata impreziosita da una tavola rotonda dal tema “Il volontariato nei contesti emergenziali”, nel corso della quale sono stati presentati i progetti di cooperazione che AVIS ha attivato da tempo. Tra questi il programma di supporto all’Emilia Romagna dopo le alluvioni che avevano colpito il territorio lo scorso anno e la vicinanza a varie organizzazioni no profit che operano in quei paesi ove guerre e devastazioni hanno messo in ginocchio le popolazioni ed hanno tolto sorrisi e speranze agli abitanti.

Avis Marsicovetere, con una propria rappresentanza, ha partecipato alle tre giornate con la delegazione della Basilicata, guidata dalla già citata Presidente Regionale Sara De Feudis ed impreziosita dalla presenza dei due presidenti provinciali, Elena Nolè per la provincia di Potenza ed Orazio Amati per la quella di Matera, accolta all’arrivo dal lucano Rocco Monetta, già presidente regionale dell’associazione e segretario generale di Avis Nazionale.

Abbiamo portato a casa un bel bagaglio di esperienze, consapevoli che il nostro essere associazione, il nostro cercare di fare rete, la nostra condivisione di intenti con altre ODV (organizzazioni di volontariato) presenti sul territorio possano essere semi per dare speranza, per dare quella forza che ci fa guardare il futuro con la giusta determinazione, per andare avanti davanti ad ogni difficoltà.

Donare il sangue, aiutare gli altri è un comportamento che trasforma una vita in qualcosa di particolarmente nobile. Essere altruisti è poi strettamente legato alla felicità propria e di chi si aiuta.

Il mese di giugno è alle porte e ci avviciniamo anche alla “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”, lo facciamo nel migliore dei modi organizzando una seduta di donazione del sangue per sabato 1 giugno 2024, dalle ore 7:30 alle 12:00, nel nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel ed preparando anche una doppia seduta di Sangue e Plasma della quale ne daremo comunicazione prossimamente.

Sempre a giugno, e precisamente il giorno 30 scade, invece, la partecipazione al Bando per l’assegnazione delle 5 borse di studio messe a disposizione dall’Avis di Marsicovetere alle diplomande ed ai diplomandi frequentanti gli Istituti Superiori di Secondo Grado della Val d’Agri. L’invito alle ragazze ed ai ragazzi è quello cdi partecipare alle prossime sedute di donazione Sangue e Plasma che saranno organizzate dalla nostra sezione comunale o da altre comunali presenti sul territorio.