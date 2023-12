Avis Marsicovetere, il regalo giusto per Natale? Vieni a donare il sangue

Come ogni anno l’Avis di Marsicovetere non si lascia sfuggire l’occasione delle feste natalizie per dare appuntamento ai propri associati con le donazioni di sangue e con la consueta Festa annuale del Donatore.

La volontà – in un periodo di festa – è quella di porre l’attenzione sui più bisognosi, su coloro che da una semplice trasfusione possono trarre vita; un regalo – anzi un dono – anonimo, che può fare la differenza tra l’esserci e il non esserci più, tra il godersi l’abbraccio dei propri cari e il non poterlo più fare. Insomma, invece di un dono – sempre ben accetto – tradizionale, uno che viene dall’anima e che può strappare più di un sorriso, un grazie che viene dal cuore.

Momento giusto ed importante per farlo anche per chi rientra nella nostra Val d’Agri dagli studi o dal lavoro per riabbracciare i propri cari a Natale.

La famiglia Avis Marsicovetere lo fa da sempre ed accoglie tutti coloro che avranno il piacere di donare il sangue, sabato 23 dicembre 2023, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso il nostro punto di raccolta sangue al Kiris Hotel, ma anche quelli che si avrà modo di incontrare e condividere momenti di gioia venerdì 5 gennaio 2024 in occasione della consueta Festa Annuale nel salone delle feste del Kiris Hotel in c.da Case Rosse a Viggiano.

Musica, balli e spettacolo dal vivo col gruppo musicale “I Contrappunto” e tante risate con Peppino Centola, Antonio Centola e Mario Iarace, cioè l’affiatato trio potentino de “La Ricotta”, esilaranti, talentuosi e produttori di batture irresistibili, che dopo gli innumerevoli successi nei teatri, al cinema ed in TV, regaleranno agli invitati momenti di svago e di divertimento (Zocchei?).

Il Natale, poi, oltre all’allegria ed alla gioia, racchiude in sé principalmente una capacità, il “donare”.

Soprattutto in questo periodo si dovrebbe imparare a donarsi ed a donare non il superfluo, ma invece quello che comporta un aiuto a chi è in un momento delicato della propria vita e che lotta per vedere una luce di speranza.

Saper donare esige accorgersi degli altri e dedicare loro tempo, energie, affetto, calore umano, con generosità!

Questo è possibile soprattutto a chi guarda oltre, a chi possiede un cuore semplice. È possibile ai giovani perché vivono gli anni degli entusiasmi, dei grandi ideali. E’ responsabilità degli adulti nel dare esempi, di allargare gli orizzonti delle nuove generazioni!

La famiglia Avis è questa, è una famiglia fatta di persone semplici, altruiste e responsabili, a tutti voi un sentito ringraziamento di cuore. Entra a far parte di essa!

Con questa certezza, l’augurio di un buon Natale e per un felice anno nuovo insieme a voi tutti!

“Vi è chi dona con gioia e la gioia e la sua ricompensa (K. Gibran)”

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.