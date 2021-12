Avis Marsicovetere, festeggiamo donando

Cari donatori, vi scrivo, così mi distraggo un po’ e siccome siete anche lontani, due righe vi scriverò.

Ho rubato una strofa di una celebre canzone di Lucio Dalla per far arrivare a tutti i donatori il mio “Grazie” per il vostro straordinario impegno dimostrato durante tutti questi anni e soprattutto nei mesi più critici della pandemia, con la quale dobbiamo, purtroppo, ancora fare i conti.

L’anno che lasciamo alle spalle non è stato semplice. Grazie al senso di comunità e la predisposizione a dare una mano a chi è più in difficoltà, che sono i principi fondanti che da oltre vent’anni fanno di AVIS MARSICOVETERE una delle sedi più attive in Basilicata, la nostra associazione non solo ha guidato tante persone lungo questi mesi, ma ha permesso a tanti di sperare in un percorso di vita migliore grazie alle donazioni.

Continuando con la celebre canzone “L’anno vecchio è finito, ormai, ma qualcosa ancora qui non va”… ma non ci scoraggiamo, l’importante ruolo dei donatori che, in questo anno passato, ha fatto toccare un numero di circa 750 donazioni è sicuramente una delle note più belle e positive del 2021.

Proprio la costanza dei donatori è stato il più bel regalo. I nostri volontari sono ormai per la maggior parte “sintonizzati” sulle nuove esigenze degli ospedali. C’è una maggior disponibilità alla donazione sì periodica ma “al bisogno”, perché il sangue è utile se donato come e quando serve.

Il Direttivo di Avis Marsicovetere porge a tutti i propri Soci Donatori, ai Volontari collaboratori, agli amici e sostenitori e a tutto il personale dei Centri Trasfusionali di Raccolta i più sentiti auguri di Buon Anno per il 2022. Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente quanti ci hanno consentito, anche in questo anno così difficile, di incrementare ulteriormente la quantità complessiva delle donazioni, sia di Sangue Intero che di Plasma ed Emocomponenti. Coloro che, già da tempo iscritti, hanno continuato a donare, spesso più volte nell’arco dei 12 mesi, hanno una volta ancora dimostrata la loro dedizione e disponibilità; i molti nuovi iscritti, che hanno donato per la prima volta nell’anno, ci dicono che il messaggio del dono può essere raccolto anche in tempi segnati da eventi negativi, trasmettendoci un forte senso di speranza per il futuro. Confidiamo che il nuovo anno porti a soluzione i problemi che ci stanno affliggendo e, anche se il nostro appuntamento annuale di festa per il secondo anno consecutivo non è stato possibile realizzarlo, possiamo ugualmente festeggiare. Sì è festa nel cuore di ognuno di noi perchè sappiamo che le gocce di sangue da noi donate illuminano gli occhi di chi le riceve e regala ancora di più un sorriso in questi giorni di festa alle persone che soffrono.

Vi aspettiamo presso l’unità di raccolta sangue Avis di Marsicovetere, presso il Kiris Hotel Mercoledì 5 gennaio, dalle 8.00. E’ possibile anche seguirci sui social. Collegatevi alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram.

Auguri di Buon 2022 di felicità e di buona salute

Marta Binetti

Presidente Avis Marsicovetere