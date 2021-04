Avis Marsicovetere: è emergenza sangue in Basilicata. Il 2 aprile nuova donazione

Il Meteo sangue diramato dal Centro Regionale Sangue evidenzia una reale emergenza di tutti i gruppi sanguigni, ma in principal modo quello dello Zero Negativo.

La nostra associazione si è prontamente mobilitata ed ha trovato subito la collaborazione dei medici per poter organizzare una seduta di donazione.

Invitiamo perciò tutti alla donazione per fronteggiare questa urgenza e condividere l’appello lanciato a favore delle persone in difficoltà e che necessitano di trasfusioni impellenti.

Abbiamo urgente bisogno di te. Facciamo appello alla sensibilità di tutti per questa importante occasione per vivere anche il senso profondo del dono.

Ci stiamo rimboccando le maniche e lo stiamo facendo tanto come Avis Comunale di Marsicovetere, quanto come sistema Avis nel suo complesso. Torniamo ancora una volta ad invitare la cittadinanza a donare sangue. E lo facciamo ribadendo l’ottica pura del dono. Chi dona sangue fa bene alla collettività e a se stesso. Il sangue donato andrà ad aiutare chi ne ha bisogno, dando anche un importante contributo in questa fase di pandemia, senza sapere mai a chi andrà. Così come chi lo riceverà non saprà mai chi è il donatore. Donare fa bene anche a chi dona poiché il donatore terrà più costantemente sotto controllo il suo quadro di salute. Inoltre in questo periodo c’è la possibilità di effettuare gratuitamente il test sierologico per verificare l’avvenuta esposizione dell’organismo al virus SARS-CoV-2. Con ciò che può sembrare un semplice gesto, appunto la donazione di sangue, si può fare davvero molto per aiutare tutti. E lo si fa senza mai sapere a chi andrà ciò che si dona.

L’appuntamento da non mancare, dunque, è per il 2 aprile, dalle ore 7:30, presso il centro prelievi della nostra sede ospitata presso l’Hotel Kiris, perchè chi dona sangue dona la vita! Buona Pasqua a tutti.

La Presidente Marta Binetti