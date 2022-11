AVIS Marsicovetere: doppio appuntamento con donazioni di sangue e plasma

Dopo l’eccezionale seduta di donazioni dello scorso 6 novembre che ha contribuito alla raccolta di 40 sacche di sangue, noi di Avis Marsicovetere, con sede operativa presso il Kiris Hotel di Viggiano, abbiamo pensato di coinvolgere ancora i nostri soci e/o nuovi donatori a raddoppiare, anzi triplicare nel mese corrente, organizzando un doppio appuntamento. Il primo, per Domenica 20 Novembre 2022 dalle 7:30 alle 12:00, dedicato alla raccolta di sangue ed il secondo, previsto per Giovedì 24 Novembre 2022 dalle 7:30 alle 12:00, riservato sia alla raccolta del sangue che a quella di plasma.

La nostra associazione, negli ultimi periodi, sta lanciando messaggi ai giovani per invitarli ad accostarsi a questo nobile gesto, crede molto in loro perché si mostrano tanto sensibili al mondo delle donazioni, che siano di sangue, di organi o di altro.

Ricordiamo a tutti, qualora ce ne fosse bisogno, che ogni donazione è davvero preziosa.

Le donazioni di sangue, piastrine e plasma consentono una buona qualità di vita a molti pazienti e in molti casi sono indispensabili e salvano la vita.

Per chi non dovesse esserne a conoscenza, informiamo che circa la metà del sangue è rappresentata dai globuli rossi, che hanno il compito di trasportare l’ossigeno dai polmoni a tutte le parti del corpo. Una piccola percentuale è costituita dai globuli bianchi e dalle piastrine: i globuli bianchi combattono le infezioni e le piastrine collaborano alla coagulazione del sangue in caso di ferite o di emorragie. La parte rimanente, poco più della metà, è un liquido chiamato plasma, composto per il 90% circa da acqua, e per il restante 10% da proteine indispensabili per la vita: albumina, immunoglobuline o anticorpi e fattori della coagulazione.

Il plasma contiene molte proteine essenziali che possono essere isolate e concentrate in laboratorio ed utilizzate per la prevenzione e il trattamento di numerose malattie. Circa il 20% del plasma viene utilizzato per uso clinico, cioè trasfuso direttamente al paziente. Il restante 80% viene inviato all’industria per la lavorazione e l’ottenimento d’indispensabili plasmaderivati.

L’aferesi (in greco “portar via”), attraverso l’uso di apparecchi detti separatori cellulari che utilizzano materiale sterile monouso, consente di scomporre il sangue del donatore nei suoi vari componenti (globuli rossi, piastrine, plasma, globuli bianchi).

Con la plasmaferesi, procedura della durata di circa 35-40 minuti, si preleva al donatore solo il plasma restituendogli i globuli rossi.

Un donatore normalmente dona circa 450 ml di sangue con un intervallo minimo di tre mesi. Il plasma invece si rigenera solitamente in due o tre giorni, permettendo quindi che la preziosa donazione avvenga anche ogni mese.

Per lo scorso appuntamento abbiamo focalizzato l’attenzione sui requisiti che bisogna avere per la donazione del sangue. I requisiti per la donazione del plasma sono simili a quelli per la donazione del sangue intero: 18-65 anni, peso di almeno 50 kg, stile di vita e di alimentazione corretti.

Anche chi non è idoneo alla donazione di sangue perché ha valori di emoglobina appena sotto il limite può donare plasma. Un’accurata visita medica e adeguati esami di laboratorio stabiliscono l’idoneità ad ogni donazione, che si effettua, preferibilmente su appuntamento, soltanto presso le strutture trasfusionali autorizzate.

Vi aspettiamo, dunque, per questo duplice appuntamento ringraziandovi in anticipo per quanto fate per chi, quotidianamente, spera nel Vostro prezioso dono.