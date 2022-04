AVIS Marsicovetere: doniamo per tutti coloro che credono nei valori della pace, della fratellanza e della condivisione

Lo scorso anno, di questo periodo, la nostra cara Italia faceva i conti con i colori e con i vincoli su spostamenti e restrizioni legati alla pandemia, finalmente, per noi di AVIS Marsicovetere, la prossima sarà la prima donazione che organizziamo a conclusione dello stato di emergenza per la SARS-CoV-2.

Due anni scanditi da circa 109.000 casi e 838 decessi nella nostra regione. Dati che fanno rabbrividire e che hanno lasciato un vuoto incolmabile nelle famiglie dove i propri cari non sono riusciti a sopravvivere all’attacco di una sindrome respiratoria acuta grave quale il Coronavirus 2.

Si guardava al 31 di marzo con tanta fiducia ed invece, su ben altro fronte, si combatte una guerra che in molti definiscono assurda. Le immagini delle atrocità che ci arrivano in questi ultimi giorni sono indescrivibili.

Dopo i palazzi sventrati dai missili, delle donne e dei bambini in fuga sotto i colpi dell’artiglieria e dei cecchini e di città rase al suolo, le notizie di esecuzioni sommarie e fosse comuni provenienti dai territori riconquistati dalle forze ucraine a Bucha, nei sobborghi di Kiev, ci hanno scolvolti.

La nostra Associazione Nazionale ha preso contatti con numerose organizzazioni attive all’interno e all’esterno del Paese per coordinare gli aiuti. Di fronte a quanto sta accadendo, AVIS ha voluto offrire il suo contributo incondizionato e manifestare concretamente la sua vicinanza e solidarietà. Quella generosità e quell’altruismo che da sempre contraddistinguono il nostro operato e che nel corso degli anni hanno visto i nostri volontari impegnati in prima linea in occasione di calamità naturali come terremoti e alluvioni.

Per questo è stata predisposta una raccolta fondi che servirà, in questa prima fase, a finanziare l’acquisto di medicinali, dispositivi sanitari e l’attivazione di corridoi umanitari per consentire ad alcuni pazienti ucraini bisognosi di urgenti cure di proseguire le proprie terapie all’estero.

Chiunque può dare il proprio contributo effettuando un bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT 49N 02008 01601 000100736058 intestato ad AVIS Nazionale, con la causale “Donatori per la pace”.

Dalla guerra in Ucraina, sono arrivate in Italia le prime famiglie aiutate da AVIS.

Grazie proprio alla raccolta fondi “Donatori per la pace” due pazienti con malattia rara, accompagnate una dalla sorella e l’altra dal marito, sono riuscite a raggiungere il nostro Paese dove potranno curarsi. Briola (presidente Avis Nazionale): «La generosità dei nostri donatori non ha confini. Non fermiamoci, tante persone hanno bisogno di noi»

Come abbiamo già riferito il altra occasione, al momento non sono previste delle raccolte di sangue dedicate all’Ucraina, ma rinnoviamo l’invito a donare regolarmente il proprio sangue e il proprio plasma perché anche in Italia, in Basilicata il fabbisogno non cessa mai.

In prossimità del giorno delle Palme, perciò, abbiamo voluto lanciare, ancora una volta, un messaggio legato alla donazione di sangue. Il significato della palma è quello della vittoria e del trionfo ma anche quello della rinascita e dell’immortalità, proprio perché pianta in grado di persistere anche quando sembra ormai morta. Le palme sono il simbolo della vita, della vittoria e del trionfo della pace. Donare un ramo di palma significa, o almeno dovrebbe significare, avere la consapevolezza del suo significato. Tramite la palma, la natura stessa ci offre un simbolo potente, un simbolo che riesce ad esprimere il desiderio di pace dell’uomo, molto più di quanto la parola spesso riesca a fare.

Non facciamo mancare la nostra presenza solidaristica. L’invito, allora, è quello di raggiungerci all’unità di raccolta sangue di Avis Marsicovetere, presso il Kiris Hotel, dove Sabato 9 Aprile, dalle 8.00 , sarà possibile effettuare la donazione del Sangue.

