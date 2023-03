Avis Marsicovetere: doniamo il sangue per aiutare soprattutto i bambini affetti da tumore

Sono circa 1400 bambini e 800 adolescenti ai quali, ogni anno, in Italia, vengono diagnosticate leucemie o altri tumori a carico di questi piccoli pazienti. Numeri che chiamano a una riflessione profonda.

Nel report che ogni anno viene realizzato da AIOM (l’Associazione Italiana di Oncologia Medica), si riscontra che nel corso del 2022 l’incidenza dei nuovi casi è aumentata, anche a causa dell’impatto che la pandemia ha provocato sul mondo della ricerca scientifica, generando nei fatti uno stop ai progressi raggiunti fino a quel momento. Oltre a donne e uomini adulti, sappiamo bene purtroppo quanto questa malattia non faccia sconti nemmeno ai più piccoli.

Sono le leucemie le forme più diffuse. Si tratta di una serie di malattie neoplastiche che colpiscono i globuli bianchi più immaturi. Si sviluppano nel midollo osseo e portano alla produzione di un elevato numero di cellule, denominate blasti, che possono crescere notevolmente in numero ostacolando la produzione degli elementi cellulari normali (globuli bianchi, piastrine e globuli rossi). Da qui l’origine alle manifestazioni cliniche della malattia, come infezioni, sanguinamenti e sintomi da anemia. Possono essere classificate in acute e croniche, per via dell’andamento clinico più o meno aggressivo, e in mieloidi o linfatiche, in base alla cellula clonale di origine.

Di fronte a uno scenario di tale portata, appare chiaro quanto la donazione di sangue consenta a questi piccoli pazienti di ricorrere a scorte necessarie proprio a curare queste forme.

Il sangue è una risorsa preziosa, gratuita e fondamentale per tutti. Soprattutto per i più piccoli. Non ce ne dimentichiamo mai.

Abbiamo già raccontato e scritto di tante esperienze di vite allacciate, di padri, madri e figli, di un amico malato, di un’esperienza fatta da piccoli, di una lezione a scuola, di una tradizione di famiglia, di un avvenimento di cronaca, del racconto di qualcuno per il quale il dono di uno sconosciuto ha significato la vita… Ogni donatore e ogni donatrice ha un suo motivo personale che ha dato il via alla donazione. E ogni ricevente ha una storia altrettanto straordinaria da raccontare, per spiegare perché e quanto un gesto così semplice sia tanto straordinario.

Come Avis Comunale di Marsicovetere abbiamo cominciato nel lontano 1998, all’epoca eravamo un gruppo di volontari motivati dalla convinzione che un piccolo gesto potesse salvare delle vite umane. Oggi siamo cresciuti, siamo in tanti e siamo più forti ma siamo sempre più convinti che il singolo possa fare la differenza.

In tutti questi anni siamo riusciti a dare un apporto determinante ai reparti di Medicina Trasfusionale, Ematologia, Cardiochirurgia e Talassemia salvando centinaia di vite umane.

E tutto grazie all’aiuto dei nostri soci, vecchi e nuovi, che hanno investito qualche minuto del loro tempo per regalare una vita intera a chi ne aveva bisogno.

Se sei ancora indeciso, ma se ti piacerebbe donare, Ti aspettiamo, dunque, alla seduta di donazione che si svolgerà domenica 19 marzo, dalle ore 7:30 alle ore 12:00 presso la nostra sede al Kiris Hotel.

Per l’occasione vogliamo rivolgere a tutti i papà donatori e non il nostro augurio per la FESTA DEL PAPA’.