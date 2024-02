Avis Marsicovetere, donazioni, borse di studio, convegni, eventi sportivi, solidarietà: la nostra missione per il 2024

E’ trascorso appena un mese dalla bellissima festa del donatore, ma la sede Avis di Marsicovetere ha già programmato per i prossimi mesi alcune attività da svolgere sul territorio, senza mai perdere di vista la missione principale che è quella di organizzare periodicamente le donazioni di sangue e di plasma.

«Prima la borsa di studio, poi il volontariato attivo nel mio territorio», sono le parole di Francesca che da pochissimo si è avvicinata al mondo Avis grazie anche alla possibilità di aggiudicarsi una delle cinque Borse di Studio che la nostra sede comunale ha messo a disposizione per i giovani studenti della Val d’Agri in procinto di diplomarsi nell’anno scolastico 2023/24. «Vorrei far capire a tante altre ragazze e ragazzi che donarsi agli altri significa realizzare i propri desideri e fare qualcosa di utile per chi ha necessità di aiuto». Basterebbero queste poche parole per spiegare il senso di tutto: «Dopo la prima donazione? Mi sono sentita sollevata, ho provato una sensazione di gioia e di entusiasmo, in particolare pensando a coloro che avrebbero beneficiato di questo mio gesto. Ecco perché ho deciso di iniziare anche l’impegno come volontaria nella sede della mia cittadina».

Francesca di diplomerà tra giugno e luglio ed è in lizza per aggiudicarsi una delle cinque Borse di Studio, frutto di un progetto di sensibilizzazione e promozione della cultura del dono, che Avis Comunale Marsicovetere porta avanti nelle scuole del territorio con l’aiuto dei dirigenti scolastici e di alcuni docenti volenterosi.

A tale proposito ricordiamo che per poter partecipare alla selezione la studentessa/lo studente dovrà presentare una domanda entro il 30 di giugno, che dovrà riportare tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici, utilizzando il modulo “Domanda di iscrizione”, scaricabile dalle nostre pagine Facebook e Instagram o richiedendolo alla Segreteria del Concorso via e-mail all’indirizzo avismarsicovetere@libero.it.

La situazione delle donazioni nella nostra regione per il 2023 non è stata tanto rosea in quanto per il sangue vi è stato un leggero calo dello 0,1% rispetto all’anno precedente mentre per il plasma (categorie A, B e C) vi è stato un incremento del 3,3%.

In merito a donazioni e trapianti, invece, in Italia, il 2023 è stato un anno da primato. Sia per quel che riguarda gli organi che, in particolare, tessuti e cellule staminali crescono notevolmente le donazioni. È quanto emerge dal report preliminare relativo al 2023 pubblicato dal Centro nazionale trapianti, un documento che premia l’attività dell’intera Rete nazionale, pur confermando ancora una certa resistenza ad esprimere il consenso in vita alla donazione al momento del rinnovo o del rilascio della carta d’identità elettronica (CIE) nei vari uffici anagrafici comunali.

Su questo tema ci piace condividere il percorso con la doMos (Associazione Donatori di Midollo Osseo e di Cellule Staminali Emopoietiche), una associazione nata per aiutare tutti coloro che lottano contro malattie terribili dalle quali è possibile guarire grazie ad un gesto di amore e di solidarietà, donando il midollo osseo. Ognuno di noi, se vuole, può compiere questo gesto! Se hai dai 18 ai 36 anni non ancora compiuti, diventa anche tu donatore iscrivendoti al Registro Nazionale dei Donatori.

Da sempre attenta a promuovere non solo la cultura degli stili di vita sani, ma anche quella dell’inclusione, per il 2024, l’AVIS Marsicovetere è pronta a collaborare nuovamente con la Polisportiva Val d’Agri perché vuole manifestare concretamente il proprio sostegno al loro straordinario progetto.

Infine, diamo appuntamento a tutti per la prossima donazione del sangue prevista per giovedì 8 febbraio 2024, dalle ore 7:30 alle ore 12:00 presso il nostro punto di raccolta sangue al Kiris Hotel.

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono sempre garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.