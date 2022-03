AVIS Marsicovetere, Donatori per la pace: AVIS lancia una raccolta fondi a favore dell’Ucraina

Negli ultimi giorni la nostra Associazione, a livello nazionale, ha preso contatti con numerose organizzazioni attive all’interno e all’esterno dell’Ucraina per coordinare gli aiuti.

Di fronte a quanto sta accadendo, AVIS ha voluto offrire il suo contributo incondizionato e manifestare concretamente la sua vicinanza e solidarietà. Quella generosità e quell’altruismo che da sempre contraddistinguono il nostro operato e che nel corso degli anni hanno visto i nostri volontari impegnati in prima linea in occasione di calamità naturali come terremoti e alluvioni.

Per questo è stata predisposta una raccolta fondi che servirà, in questa prima fase, a finanziare l’acquisto di medicinali, dispositivi sanitari e l’attivazione di corridoi umanitari per consentire ad alcuni pazienti ucraini bisognosi di urgenti cure di proseguire le proprie terapie all’estero.

Chiunque può dare il proprio contributo effettuando un bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT 49N 02008 01601 000100736058 intestato ad AVIS Nazionale, con la causale: “Donatori per la pace”.

Alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni, il Presidente di AVIS Nazionale Gianpietro Briola ha voluto fare delle precisazioni rivolgendosi soprattutto a chi ha espresso la volontà di dare il proprio contributo attraverso la donazione.

«Molti cittadini ci stanno contattando per rendersi disponibili a donare il sangue a sostegno del popolo ucraino. Ringraziamo tutti per questa profonda manifestazione di solidarietà, ma desideriamo precisare che nel nostro Paese al momento non sono in programma delle raccolte espressamente dedicate alle popolazioni colpite da questa guerra. Sarà nostra premura aggiornarvi tempestivamente attraverso i nostri canali ufficiali se dovessero esserci eventuali accordi tra le autorità competenti italiane, ucraine e le organizzazioni umanitarie. Ricordiamo inoltre che il bisogno di sangue non si ferma mai e serve programmazione per l’invio di sangue. Per questo è importante dare il proprio contributo in modo periodico, al di là di conflitti o calamità naturali».

L’invito allora è quello di recarvi all’unità di raccolta sangue di Avis Marsicovetere, presso il Kiris Hotel, dove Giovedì 10 Marzo, dalle 8.00 , sarà possibile effettuare donazioni sia di Sangue e sia di Plasma. Seguiteci sui social collegandovi alla nostra pagina Facebook e su Instagram. Buona donazione a tutti.

La Presidente

Marta Binetti