AVIS Marsicovetere: “Dona vita, dona sangue”, la campagna di sensibilizzazione per i donatori

Autunno, tempo di ripartenze, tempo di collaborazione e di continua condivisione da parte dell’Avis Comunale di Marsicovetere con avvenimenti e manifestazioni organizzate da Enti ed Associazioni presenti sul territorio. Come ogni mese, ci ritroviamo ad ottobre oltre ad accogliere i donatori per una nuova seduta mista di donazione sangue e plasma, giovedì 12 ottobre 2023 nella nostra sede presso il punto di raccolta sangue al Kiris Hotel, anche ad una Raccolta di Sangue , domenica 15 ottobre 2023, con Autoemoteca in Piazza Zecchettin nei pressi del Municipio 2, in occasione del Memorial Enzo Maggio “GIRODONANDO per la Val d’Agri” – V Edizione, organizzato dal Rotary Club Val d’Agri, entrambe dalle ore 7:30 alle ore 12:00. Per questo secondo appuntamento ringraziamo di cuore il Presidente, Dr. Eduardo Fanchiotti, ed ai suoi collaboratori, per aver accettato la nostra richiesta di sostegno alla manifestazione.

Riprendendo il messaggio lanciato dal Ministero della Salute, sottolineiamo che ogni giorno compiamo gesti che possono influenzare la nostra esistenza e quella degli altri. C’è, però, un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. E’ sicuro ed è indolore, quello di dona la vita, quello di donare il sangue.

Non ci sono donazioni di “serie A” o di “serie B”, e sia il sangue intero che il plasma sono indispensabili ai pazienti per terapie salvavita. La donazione di plasma è più “leggera” per l’organismo perché non comporta un abbassamento dell’emoglobina nel sangue e potrebbe essere più indicata per le donne, ad esempio, che generalmente presentano livelli più bassi rispetto agli uomini.

Come giusto che sia, ci teniamo ad informare quanti siano ancora distanti da questa procedura che la donazione di sangue o plasma non è pericolosa e il colloquio con il medico minimizza la possibilità che donino persone a rischio di eventi avversi.

Anche se in molti ad esempio assumono farmaci, ciò di per sé non preclude la donazione. Alcune terapie però non sono compatibili con la procedura e possono portare a una sospensione temporanea, bisogna quindi segnalare sempre al medico selezionatore i farmaci assunti per una valutazione.

Prima di recarsi a donare e soprattutto se è la prima volta a farlo, è possibile fare una colazione leggera se si dona di mattina, l’importante è non assumere latte o derivati.

Il sangue che ogni donatore dona è sicuro. Da oltre dieci anni non si hanno notizie di infezioni trasmesse tramite trasfusione.

A garantire la sicurezza ci sono il questionario e il colloquio con il medico, che hanno anche la funzione di individuare soggetti che hanno avuto comportamenti a rischio, e le analisi post donazione, senza i cui risultati la sacca non può essere utilizzata. Anche il fatto che la donazione è anonima e non remunerata (in Italia il sangue è gratuito ed è proibito comprarlo o venderlo) è una garanzia di sicurezza, perché evita che qualcuno possa andare a donare per motivi che potrebbero far nascondere comportamenti a rischio.

Non tutti ne sono a conoscenza ma il donatore di sangue, lavoratore dipendente, ha diritto ad ottenere un permesso di lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa (art8, legge219/2005).

Una volta effettuata la donazione il medico sottoscrive un attestato di avvenuta donazione che poi dovrà essere consegnato al datore di lavoro.

Per gli aspiranti donatori, lavoratori dipendenti, che verranno ritenuti non idonei alla donazione, il permesso retribuito coprirà solo il tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. La non idoneità alla donazione è certificata dallo stesso medico dell’unità di raccolta e la certificazione andrà consegnata al datore di lavoro.

Infine, una nota importante è per il donatore che viaggia. In alcuni paesi del mondo, ma ultimamente anche in Italia per la trasmissione del West Nile virus, il donatore, se dovesse aver fatto tappa in alcune aree, potrebbe essere sospeso per un periodo di 28 giorni. Per questo è necessario comunicare al medico donatore tutti i viaggi effettuati nei mesi precedenti la donazione.

Perciò, Avis Marsicovetere vi aspetta per questo doppio appuntamento e vi invita ad unirvi a noi, per donare voi stessi e donare speranza di vita a tanti.