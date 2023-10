Avis Marsicovetere: aperto un Bando di Concorso per gli studenti della Val d’Agri

L’Avis Comunale di Marsicovetere, in occasione del 25° anno dalla sua istituzione, indice tra i giovani donatori di Sangue e/o Plasma un Bando di Concorso per l’attribuzione di n. 5 Borse di Studio rivolto a studenti maggiorenni delle scuole medie superiori della Val d’Agri, che avranno raggiunto la maturità scolastica nell’anno 2023/2024.

E’ l’occasione, questa, per stringere un forte legame con la scuola e con gli studenti. Sono infatti molti i ragazzi che, ancor prima di terminare gli studi, sono già iscritti alle varie Associazioni del territorio e donano il loro sangue in modo volontario a chi si trova in situazioni di necessità. Accade poi spesso che questi ragazzi, diventino portatori di un forte messaggio di altruismo e di solidarietà che si diffonde trasformandosi in impegno per altri giovani che comprendono il valore umano di questo gesto.

Proprio per questi motivi, l’Avis Comunale di Marsicovetere ha scelto di promuovere questo Bando assegnando delle borse di studio per gli studenti neo-diplomati che siano donatori iscritti alle Associazioni della nostra Valle. Le borse di studio rappresentano un riconoscimento ai donatori che avranno concluso con quest’anno scolastico il ciclo delle scuole superiori.

Gli Istituti scolastici coinvolti sono: il Liceo Scientifico di Marsico Nuovo, l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri e l’Istituto Prof.le di Moliterno, l’Istituto Prof.le per l’Agricoltura, Istituto Tecnico ed il Liceo Scientifico di Sant’Arcangelo, l’Istituto Professionale di Tramutola, il Liceo Classico di Viggiano e l’Istituto Tecnico Tecnologico di Villa d’Agri.

Le borse di studio messe a concorso saranno 5, del valore di € 200, 00 cad. e saranno valide per l’acquisto di libri e/o dispositivi informatici e/o materiale didattico.

Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti:

– iscritti alle Avis Comunali del comprensorio della Val d’Agri;

– che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue prima del conseguimento del diploma di scuola superiore;

– che non abbiano ancora compiuto 21 anni alla data del 01 gennaio 2024.

Per poter partecipare alla selezione la studentessa/lo studente dovrà presentare una domanda, che dovrà riportare tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici, utilizzando il modulo “Domanda di iscrizione”, scaricabile dalle nostre pagine Facebook e Instagram o richiedendolo alla Segreteria del Concorso via e-mail all’indirizzo avismarsicovetere@libero.it. Nella domanda la studentessa/lo studente dovrà rendere una dichiarazione, autocertificata, contenente il numero delle donazioni effettuate e il voto finale conseguito alla maturità. La domanda può essere presentata a mano o inviata per posta alla sede c/o Kiris Hotel in c.da Case Rosse, snc 85059 Viggiano (PZ) o per via e-mail all’indirizzo avismarsicovetere@libero.it e dovrà pervenire alla Segreteria del concorso entro il termine del 30 Giugno 2024.

A corredo della domanda dovrà essere presentata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente di guida o passaporto). La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata ed integrale del regolamento.

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio che si ottiene sommando al voto di maturità (la lode viene conteggiata 5 punti) conseguito a luglio 2024, altri 4 punti per i ragazzi e 6 punti per le ragazze per ogni donazione di sangue intero effettuata prima del conseguimento del diploma di scuola superiore. I suddetti punti per le donazioni sono ridotti alla metà nel caso di donazione di plasma e/o piastrine.

A parità di punteggio la borsa di studio sarà assegnata alla studentessa/allo studente che ha conseguito il voto di maturità più alto. Nel caso di ulteriore parità di punteggio la borsa di studio sarà assegnata alla studentessa/allo studente con il maggior numero di donazioni (senza distinzione tra donazioni di sangue intero e di plasma e/o piastrine).

Se persiste la parità verrà assegnata alla studentessa/allo studente più giovane.

La Commissione di selezione sarà composta dal Presidente dell’Avis Comunale di Marsicovetere o da un suo Delegato, da un docente per ogni Istituto di Scuola Superiore della Val d’Agri e da un componente di Avis Giovani Basilicata.

Le borse di studio verranno erogate attraverso dei buoni acquisto, intestati agli studenti vincitori, che saranno consegnati in una manifestazione conclusiva del progetto che si terrà entro il mese di Settembre 2024 in data e luogo che verranno comunicati successivamente agli interessati.

Per ogni ulteriore informazione: rivolgersi alla Segreteria del Concorso presso l’Avis Comunale di Marsicovetere c/o Kiris Hotel in c.da Case Rosse, snc 85059 Viggiano (PZ) – cell. 3283759900 – e-mail: avismarsicovetere@libero.it.