Avis Marsicovetere: affrontiamo insieme con fiducia e speranza l’arrivo del nuovo anno

Un altro anno è giunto al termine ed è già il momento di tirare le prime somme e fare un bilancio su quello che si è fatto e su quello che sarà il 2024 per la nostra associazione e per i nostri donatori.

Avis Marsicovetere, grazie a tante persone di buona volontà, è una splendida realtà da oltre 25 anni. Conta circa 850 donatori in continuo aumento ogni anno. Nel 2023, abbiamo avuto 83 nuovi aderenti e circa 820 donazioni tra Sangue e Plasma.

L’inizio di un nuovo anno, diventa il momento giusto per ringraziare e fare gli auguri a tutti i donatori, i soci, i volontari e i membri del Consiglio Direttivo.

Chiediamo a voi tutti di estendere gli auguri alle vostre amate famiglie e a quanti dovessero trovarsi in condizioni di salute non buone. A tutti voi donatori un sentito GRAZIE per la straordinaria umanità e dedizione, perché anche quest’anno avete contribuito a scrivere la vostra e la nostra storia.

Siamo riusciti con 25 sedute di donazione durante l’anno a garantire per i nostri malati un aiuto notevole per trasfusioni di sangue e medicinali plasmaderivati e il merito è innanzitutto vostro. Merito del vostro impegno, delle vostre fatiche e della vostra volontà di vivere quotidianamente i valori che da oltre 25 anni fanno parte della nostra storia.

Ci attende ora un 2024 molto particolare. Dobbiamo sempre di più dare un esempio positivo al prossimo per poter raccontare a tutto il mondo, quanto è bello e prezioso donare sangue e plasma, e donarlo attraverso un’Associazione che fa dell’altruismo e della solidarietà la sua mission. Per riaffermare la dimensione etica della donazione di sangue, dobbiamo sempre più essere convincenti nel comunicare un modello associativo che sia anche efficiente ed efficace. E dobbiamo farlo in modo unitario.

Stiamo provando ad avvicinare i giovani studenti, prossimi alla licenza di scuola media superiore di secondo grado, attraverso l’erogazione di n. 5 borse di studio ed a breve lo faremo anche per tutti coloro che si accostano alla meravigliosa “arte” del donare.

A tale proposito ricordiamo che per poter partecipare alla selezione la studentessa/lo studente dovrà presentare una domanda, che dovrà riportare tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici, utilizzando il modulo “Domanda di iscrizione”, scaricabile dalle nostre pagine Facebook e Instagram o richiedendolo alla Segreteria del Concorso via e-mail all’indirizzo avismarsicovetere@libero.it

L’Avis di Marsicovetere accoglie tutti coloro che avranno il piacere di donare il sangue e il plasma, giovedì 4 gennaio 2024, dalle ore 7:30 alle ore 12:00, presso il nostro punto di raccolta sangue al Kiris Hotel, ma anche quelli che incontreremo e condivideremo momenti di gioia venerdì 5 gennaio 2024 in occasione della consueta Festa Annuale nel salone delle cerimonie del Kiris Hotel in c.da Case Rosse a Viggiano.

Musica, balli e spettacolo dal vivo col gruppo musicale “I Contrappunto” e tante risate con Peppino Centola, Antonio Centola e Mario Iarace, cioè l’affiatato trio potentino de “La Ricotta”, esilaranti, talentuosi e produttori di batture irresistibili, che dopo gli innumerevoli successi nei teatri, al cinema ed in TV, regaleranno agli invitati momenti di svago e di divertimento (Zocchei?).

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.

A tutti voi un augurio per ogni sorriso che vi farà stare bene, per ogni abbraccio che vi scalderà il cuore e per ogni sogno che realizzerete per questo 2024.