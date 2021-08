Associazioni lucane in Italia, idee per la ripartenza

“I Presidenti delle Associazioni lucane in Italia, protagonisti dei video incontri intitolati La Basilicata che non ti aspetti, si sono riuniti nel territorio di Filiano/Avigliano per discutere di progetti congiunti. Una novità suggerita dal buon senso ma anche necessitata dalle difficoltà create dalla pandemia e dalle inattese controversie post-assembleari”. A darne notizia il Presidente della Federazione Piemonte, Rocco Sabia, neoeletto rappresentante per l’Italia nell’organismo esecutivo della CRLM, che incoraggiato dagli altri due candidati non eletti, si è fatto carico di organizzare un incontro in Basilicata al fine di verificare l’interesse e la praticabilità di progetti congiunti.

Alla riunione, svolta nella sala consiglio del Comune di Filiano hanno partecipato tra gli altri il Sindaco Francesco Santoro, il vice Sindaco e l’Assessore al Turismo del Comune di Avigliano Nicola De Carlo, i Presidenti di Federazione e di Associazioni lucane in Italia: Francesco Donadio (Umbria), Filippo Martino (Roma), Tommaso Ruggieri (Milano-Lombardia), Rocco Sabia (Piemonte), Teresa Summa (Parma-Emilia-Romagna), Donato Vena (Reggio Emilia).

“Diversi i temi affrontati: l’aumentata consapevolezza tra le 44 Associazioni lucane in Italia della concreta possibilità di migliorare la conoscenza dei punti di forza della Basilicata, in virtù della vicinanza geografica e maggiore facilità di accesso alle informazioni. Un’attività – si legge nella nota stampa – che esse possono svolgere in modo più efficace rispetto alle altre Associazioni lucane nel mondo. Ma vi è la necessità di sapernedi più della storia, ma soprattutto della realtà culturale e socio-produttiva lucana per far conoscere i casi positivi di una Basilicata che non ti aspetti. Casi spesso inattesi e di estremo interesse come quelli presentati nei due video incontri di maggio e giugno e di altri casi che saranno individuati e pubblicizzati attraverso una comunicazione potenziata. Tra i progetti congiunti vi è quello di un tour in Italia per far conoscere territori e prodotti lucani con appuntamenti in una decina di destinazioni italiane in cui operano Associazioni lucane, che saranno le tappe di un mezzo attrezzato su gomma o per ferrovia. Un progetto che per la sua complessità determina la necessità di unire le scarse risorse delle Associazioni lucane in Italia per condividere il peso organizzativo: in primis, la mobilitazione di altri fondamentali soggetti istituzionali ed imprenditoriali, adoperandosi pe accrescere i contatti con istituzioni lucane, operatori socio culturali, imprenditoria, in aggiunta ai rapporti con gli uffici regionali di nostro riferimento. Anche per questo, è stato simbolicamente importante che la sede dell’incontro sia stata un’Aula comunale, essendo le amministrazioni comunali e l’organismo regionale ANCI un riferimento fondamentale.

Alla discussione ha partecipato, a titolo personale, anche il direttore generale Domenico Tripaldi, responsabile del dipartimento Programmazione della Regione Basilicata. I rappresentanti istituzionali hanno ascoltato e discusso nel merito le proposte dei Presidenti delle Associazioni lucane in Italia nella inedita versione di un gruppo che chiede attenzione per lo svolgimento di attività congiunte invece che chiedere sovvenzioni per singoli eventi. A conclusione dell’incontro, verificata la convergenza di interessi, sono state definite alcune azioni a seguire con la indicazione dei contenuti e dei soggetti che dovranno attivarsi. La riunione di Filiano è stata utile soprattutto per i presidenti delle Associazioni lucane in Italia che, come risulta dalla interazioni sulla rete, in primis whatsapp, hanno persino ipotizzato la creazione di una Federazione Italiana non come uno strumento burocratico ma soprattutto come indicatore di una volontà di agire in sinergia per fare di più e meglio”