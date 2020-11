Assalto al Postamat di Gallicchio, Sindaco Pandolfi: “grave attentato alla civiltà”

Si esprime così il Sindaco Pandolfi dopo il grave episodio di stanotte: “II grave episodio di criminalità, che si verificato questa notte nel nostro Comune con l’esplosione del bancomat dell’Ufficio postale in via San Rocco, mette a dura prove il livello di sicurezza percepito nel paese dai miei concittadini; sicurezza già minata da tempo da un nemico invisibile che costringe ognuno di noi ad isolarsi ed a diffidare di tutto e tutti.

Si resta paralizzati e spaventati da interventi a mano armata con esplosivo che sventrano ii nostro piccolo ufficio postale the a presidio di civiltà e segno di garanzia di servizi. No, non ci si può arrendere a questa barbarie sociale che approfitta di momenti in cui i cittadini restano in casa per assicurare la sicurezza della salute di tutti, e questi barbari in maniera spavalda invadono il paese e lo sventrano, scuotendo fisicamente e moralmente un’intera comunità“.

Lo abbiamo intervistato telefonicamente: