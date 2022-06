Asp, si è dimesso il Dg Giampaolo Stopazzolo

Si è dimesso oggi, il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Potenza (Asp), Giampaolo Stopazzolo.

Il Dg, che dallo scorso gennaio aveva sostituito alla guida dell’Azienda, Lorenzo Bochicchio, è stato al centro di critiche negli ultimi mesi, a causa della retribuzione che gli veniva riconosciuta per il ruolo ricoperto in Asp, nonostante percepisse contestualmente anche la pensione per il suo precedente lavoro.

Al momento, non sono ancora conosciute le ragioni che hanno portato l’ormai ex Dg dell’Asp, originario di Vicenza, classe 1958, laureato in Medicina e chirurgia, a lasciare l’incarico in Basilicata.

Le dimissioni di Stopazzolo sono state accettate dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.