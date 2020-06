Asp: ripresa l’attività di prenotazione attraverso il CUP

In linea con le disposizioni regionali l’ASP comunica il completamento, per molte branche specialistiche, delle prestazioni ambulatoriali sospese durante la fase di lockdown ed erogate, a far data dall’11 maggio 2020, mediante re-call. È stata, quindi, riattivata la possibilità per tutti i cittadini di prenotare tramite CUP regionale le principali prestazioni ambulatoriali di competenza dell’Azienda Sanitaria di Potenza.

Lo comunica il direttore generale dell’Asp, Lorenzo Bochicchio.

Attività prenotabili tramite CUP

(848821821 da fisso – 0971471373 da cellulare)







Radiologia tradizionale: Poliambulatorio Potenza, Chiaromonte e Muro Lucano Eco anca Pediatr.: Poliambulatorio Potenza Nefrologia I visita: Muro Lucano, Santarcangelo Logopedia: Villa d’Agri Diabetologia: Poliambulatorio Potenza, Melfi e Rionero in Vulture TAC ed Ecografie: Poliambulatorio Potenza (dal 15.06.2020)

Da mercoledì 10 giugno 2020 riprenderanno le attività nei Punti Prelievo dell’Asp previa prenotazione con accesso contingentato.

Per le prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare è stato azzerato il pregresso. Non verranno riaperte le agende per nuove prenotazioni essendo in fase di avvio i lavori per l’installazione della nuova Risonanza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Asp all’indirizzo

http://www.aspbasilicata.it/2020/06/05/ripresa-lattivita-di-prenotazione-delle-principali-prestazioni-ambulatoriali-attraverso-il-cup/