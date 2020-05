ASP: da domani ripartono alcune attività specialistiche ambulatoriali

Gli sportelli per scelta e revoca medico e pediatra e quelli per esenzioni sono stati spostati in via Ciccotti

Lunedì 11 maggio 2020 – Le attività di specialistica ambulatoriali saranno gradualmente avviate, nel rispetto degli indirizzi regionali, a decorrere da domani, martedì 12 maggio 2020, con previsione di attivare tutte le branche entro fine mese.

Da oggi, lunedì 11 maggio 2020, i pazienti verranno contattati telefonicamente e sarà comunicata data e fascia oraria di erogazione della prestazione.

È obbligatorio per l’utente il rispetto tassativo dell’ora di effettuazione della prestazione.

Chi non contattato telefonicamente non deve presentarsi presso la struttura ambulatoriale di riferimento.

L’accesso alle strutture avverrà nell’osservanza stretta delle norme di sicurezza e dei protocolli previsti in tema di distanziamento sociale, di protezione e di contenimento della diffusione del virus.

L’avvio delle attività è previsto in tutte le sedi distrettuali dell’ASP.

Si inizierà con le branche specialistiche per le quali vi è maggiore richiesta ed a maggiore valenza per i soggetti fragili ed affetti da patologie croniche.

Resta invariata l’erogazione delle prestazioni, mai sospese, urgenti e di quelle che, ancorché programmabili, non sono differibili se non senza documento per la salute dell’utente.