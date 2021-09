Asp Basilicata: da lunedì 20 settembre somministrazioni terza dose a trapiantati e dializzati

L’Asp Basilicata, di concerto con la Regione Basilicata, darà avvio alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 in aderenza ai vigenti indirizzi normativi.

Pertanto, si comunica che da lunedì 20 settembre 2021 avrà inizio la somministrazione delle dosi addizionali (III dose) a partire dai soggetti trapiantati e di quelli in attesa di trapianto che potranno afferire liberamente e senza prenotazione per la somministrazione presso lo stesso Hub vaccinale dove hanno ricevuto la I e II dose.

Di pari, i soggetti in trattamento dialitico potranno ricevere la III dose presso gli Hub vaccinali di afferenza per territorio (più vicini) o, in alternativa, presso i centri dialisi in occasione della seduta dialitica.