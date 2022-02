“Artigiani della pace”, un minuto di silenzio all’Istituto “G. Peano”di Marsico Nuovo

Questa mattina, 26 febbraio 2022, la Dirigente scolastica, i docenti, gli studenti e tutto il personale scolastico del Liceo di Marsico Nuovo dell’IIS G. Peano”di Marsico Nuovo hanno voluto dedicare un minuto di silenzio per fermarsi a riflettere sull’attacco russo in Ucraina.

Si tratta di ” un fatto tragico e angosciante – affermano gli studenti del Liceo di Marsico Nuovo – che sconvolge gli animi, scombussola le nostre certezze e soprattutto ci fa riflettere su quanto quei valori e quei diritti “inviolabili” che spesso si danno per scontato siano in realtà vulnerabili e sempre a rischio e, quindi, siano da custodire e rinnovare continuamente.

Papa Francesco, le cui parole sono state ricordate durante la riflessione ci incita a bandire dai nostri cuori termini come “divisione, odio, guerra” e a costruire quotidianamente la pace, una “pace” che non sia solo una parola, ma sia, prima di tutto, un valore. Che la pace possa ispirarci all’azione quotidiana, anche nel nostro piccolo!” La comunità scolastica, nell’esprimere sentimenti di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, si propone di trasformare questa iniziativa in azioni quotidiane e concrete per diventare tutti “artigiani della pace”.