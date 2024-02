Apre il 10 febbraio a Villa d’Agri il primo ambulatorio infermieristico privato della Basilicata

La Veassistenza, società cooperativa che offre dal 2013 numerose attività assistenziali ed infermieristiche, per garantire un’assistenza sanitaria ancora più vicina al cittadino, aprirà a Villa d’Agri in via Aldo Moro 2, all’incrocio con via Provinciale, il primo ambulatorio infermieristico privato della Basilicata.

I titolari della società contattati dalla nostra redazione ci hanno spiegato: “Il nostro sogno si realizza, è da anni che ci occupiamo di prestazioni infermieristiche a domicilio, ma il nostro intento, come già presente in molte regioni, era dare un punto di riferimento ai cittadini, infatti con orgoglio apriremo il primo ambulatorio infermieristico privato della Basilicata.

Grazie alle nuove disposizioni di legge l’ infermiere ha la facoltà di garantire ed eseguire delle prestazioni sanitarie in autonomia”.

Cosa si potrà fare all’interno dell’ambulatorio?

“Tramite prenotazione si potranno svolgere varie prestazioni mediche, evitando lunghe attese: prelievi ematici, medicazioni, intramuscolari, Ecg, holter pressori e cardiaci, polisonnografia”.

“La gestione del paziente a livello infermieristico per noi è importante” – concludono i titolari Antonella e Vladimiro – “basti pensare, come spesso capita, che per una medicazione chirurgica non si sa dove rivolgersi, il nostro obiettivo è essere una risorsa per la risoluzione dei piccoli ai grandi problemi. Creeremo anche delle giornate dedicate alla prevenzione, giornate dedicate nello specifico al paziente“.

Facciamo un grande in bocca al lupo alla Veassistenza ricordando che l’inaugurazione si terrà il 10 febbraio alle ore 17:00.

Gli orari di apertura:

lunedì al venerdì 8:30/12:30 – 16:00/19:00

Sabato 8:30/12:30

Numeri di telefono: Antonella 3454151093 / Vladimiro 3388822485

Potete trovare la Veassistenza anche online, su facebook e sul loro sito internet.